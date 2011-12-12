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Базовые тарифы ОСАГО увеличатся через год

12 Декабря 2011, 01:49 | Дальний Восток

Повышения базовых тарифов по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) можно ожидать в 2008-2009 гг., считает член комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Владимир ТАРАЧЕВ.

По его словам, тарифы могут быть подняты по достижении страховыми компаниями уровня убыточности в размере 100%. "Убыточность для страховых компаний наступает на четвертый-пятый год работы этого федерального закона (об ОСАГО)", - сказал депутат журналистам.

Как сообщают Kolesa.ru со ссылкой на депутата, на сегодняшний день этот закон работает три года, и уровень убыточности компаний составляет в среднем 60%. Тарачев добавил, что "на 4-5 годы убыточность может достигнуть 100% и не будет другого выхода, кроме как поднять тарифы.

По его мнению, дальнейшей работой закона об ОСАГО станет сужение рынка российских страховщиков. За 4-5 лет работы закона с рынка отсеятся процентов 40 компаний, которые, в частности, не смогут преодолеть точку убыточности в размере 100%. В течение ближайших трех лет (на протяжении 5-6 лет действия закона) на рынке останется половина компаний, которые работают с ОСАГО.

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