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Скоро в России останется около 100 компаний, работающих с ОСАГО

12 Декабря 2011, 01:50 | Дальний Восток

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подготовило аналитическую записку "ОСАГО: проблемы, результаты, прогнозы".

По мнению аналитиков агентства, вся система ОСАГО в России сегодня стоит перед сложным выбором. С одной стороны, очевидно, что усиление конкуренции между страховщиками на этом сегменте рынка будет происходить в области качества предоставляемых услуг. С другой стороны, для выхода автогражданки на качественно новый уровень необходимы определенные изменения законодательства. И в то же время существует риск, что эти законодательные инициативы могут вызвать рост показателей убыточности работ по ОСАГО, а это с большой вероятностью отодвинет проблему качества услуг на второй план. И без того сегодня в рамках действующего законодательства страховщики могут предложить клиентам лишь небольшой перечень услуг.

Как отмечает "Эксперт РА", для выведения рынка ОСАГО на новый качественный уровень ему предстоит решить несколько серьезных задач. Например, таких как переход на упрощенную систему и систему прямого урегулирования убытков, а также избавление от ненадежных и недобросовестных участников рынка. По мнению экспертов агентства, через 2-3 года останется лишь около 100 компаний, работающих с ОСАГО. Кроме того, на рынке наблюдается тенденция к росту убыточности деятельности страховщиков, которая будет беспокоить их куда больше, нежели качество предоставляемых ими услуг.

Также аналитики "Эксперт РА" обращают внимание на то, что все последние инициативы в области развития законодательства по ОСАГО в случае их реализации приведут к росту показателей убыточности.

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