Страховщики не доплачивают по ОСАГО?

Закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) не выполняется, потому что страховые выплаты не превышают 40% собранных на рынке премий. Это в два раза ниже нормы, предусмотренной законом. К такому выводу пришел депутат Госдумы Виктор ПОХМЕЛКИН, проанализировав данные Федеральной службы страхового надзора. Об этом сообщает газета "Газета".

По расчетам депутата, за три года действия Закона об ОСАГО - с 1 июля 2003 года по 30 июня 2006 года - страховые премии по обязательной "автогражданке" составили 158,4 млрд руб., а страховые выплаты - 60,6 млрд руб. Норма выплат, таким образом, составила 38,3% от собранных страховых премий. По его мнению, из сложившейся ситуации есть два выхода. Либо снижать тарифы, либо существенно увеличивать страховые выплаты.

Автостраховщики в свою очередь заверяют: для успешной реализации закона необходимо создавать резервы, без которых деятельность компаний невозможна. Похмелкин ничего против резервов не имеет, но уверен, что они должны пополняться за счет денег, оставленных у страховщиков, а не тех, которые закон требует выплачивать. А о том, как страховщики экономят деньги, могут рассказать многие автолюбители.