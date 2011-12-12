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Как сделать законодательство по ОСАГО лучше за 90 дней?
На прошлой неделе Совет Федерации одобрил внесение поправок в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО). Поправки должны уравнять в правах владельцев автомобилей при применении к ним льготных коэффициентов - "бонусов" - при заключении договора ОСАГО.
Закон обязывает страховые компании учитывать повышающие (при наличии аварий) или понижающие (при безаварийной езде) коэффициенты по отношению ко всем лицам, указанным в договоре ОСАГО. Предполагается, что со временем у каждого водителя сложится своя страховая история, вне зависимости от использования конкретного автомобиля.
Госдума приняла поправки в закон 8 ноября, планируется, что закон в новом качестве вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
Комментирует Святослав СЕВРЮК, гравный специалист группы автотранспортного страхования ООО "Росгосстрах - Дальний Восток":
- Вне всякого сомнения, от введения этих поправок добросовестные автовладельцы только выиграют. Тем не менее этот шаг я считаю недостаточным, поскольку в результате введения этих поправок система "бонус/малус" будет лучше реализовываться в части бонуса (т.е. поощрения добросовестных водителей), но по-прежнему не будет работать в части малуса. У страховщиков остается масса вопросов по реализации этого законопроекта.
Во-первых, многие страховщики, стремясь к увеличению клиентской базы по ОСАГО, сегодня закрывают глаза на отсутствие у клиента справки о наличии выплат по предыдущим договорам страхования. И принятые поправки не предусматривают никаких санкций к страховщикам за неисполнение данного требования закона. Если такая практика будет продолжаться, система "бонус-малус" в части малуса так и не будет работать, поскольку недобросовестные страховщики таким образом фактически провоцируют автовладельцев на утаивание информации о выплатах по прежним договорам.
Во-вторых, непонятно, как при отсутствии единой информационной системы будет вестись учет аварийности по каждому водителю (в том числе и по тем полисам, в которых к управлению автомобилем допущено сразу несколько водителей). Как будет вестись учет в тех случаях, когда на одного водителя записано несколько автомобилей?
К сожалению, сегодня большая часть страховых компаний, входящих в РСА, вообще не имеет собственной централизованной единой базы данных договоров по ОСАГО. Так что, прежде чем приступать к созданию единой базы данных РСА, необходимо пройти первый этап - большинству членов РСА создать собственные базы данных.
И этот процесс должен проходить по единым для всех стандартам, иначе как потом создавать единую базу? Сколько времени займет этот процесс, не ясно. И трудно себе представить, что за 90 дней с момента публикации поправок эта проблема будет решена, если ее не удалось решить за 3,5 года действия закона об ОСАГО.
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