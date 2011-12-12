Поправки в ОСАГО ударят по Дальнему Востоку

Принятие поправок в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), подготовленных Минфином РФ, может оставить без полисов ОСАГО 40% российских регионов. Такое мнение высказал президент "Росгосстраха" Данил ХАЧАТУРОВ на встрече с журналистами.

По его словам, "поправки, предлагаемые Минфином РФ на рынке ОСАГО, могут сдвинуть существующий уровень убыточности по этому виду страхования на 5-6%. Этого достаточно для того, чтобы без ОСАГО осталось 40% российских территорий".

Д.Хачатуров пояснил, что неправильно рассчитанные территориальные коэффициенты в настоящее время делают абсолютно нерентабельной деятельность на рынке ОСАГО для страховщиков на Дальнем Востоке, на половине территории Урала, на половине Северо-Западного округа и так далее. По данным Д.Хачатурова, прибыльным для страховщиков остается центральная Россия, Москва и Московская область, Санкт-Петербург. Глава "Росгосстраха" отметил, что страховщики не могут не исполнять обязательный закон, однако у них могут возникнуть затруднения на убыточных территориях с доставкой и реализацией полисов, если ОСАГО станет разорительным для компании.

Как сообщалось ранее, Минфин РФ предлагает реализовать принцип "новое за старое", предусматривающий оплату ремонтных работ автомобиля страховщиком не по цене восстановительного ремонта, а по цене новых деталей.

"Выходит, если старый "Запорожец" столкнулся с "Мерседесом", страховщик должен выплатить владельцу "Запорожца" стоимость нового автомобиля. В таком случае следует говорить о проекте по улучшению благосостояния россиян за счет страховых компаний", - считает Д.Хачатуров.