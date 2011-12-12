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РСА ответит за страховщиков с отозванными лицензиями по ОСАГО

12 Декабря 2011, 01:50 | Дальний Восток

Представительство Российского союза автостраховщиков (РСА) в Дальневосточном федеральном округе информирует население и юридические лица о том, что РСА производит выплаты по полисам ОСАГО страховых компаний с отозванными лицензиями, а именно: "АВЕСТ", "Доверие", "Западно-Сибирская транспортная страховая компания", "Содружество независимых государств", "Евро-Азиатская страховая компания".

Агентами РСА по сбору документов для осуществления компенсационных выплат являются: "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия", МАКС, "Русский мир", "Военно-страховая компания", "Ингосстрах", "Альфа-Страхование". Для оформления выплат необходимо обратиться в ближайшие офисы этих компаний, получить бланк заявления о компенсационной выплате, запрос в органы ГИБДД для получения дубликатов ранее выданных по случаю ДТП документов, направление на независимую экспертизу.

После получения заключения независимой экспертизы и сбора всех документов потерпевшему следует повторно обратиться в офис одной из уполномоченных РСА страховых компаний. Там у него примут документы, передадут в РСА и выдадут специальную "Памятку клиента", в которой будут указаны номер дела, присвоенный РСА, и дата приема полного комплекта документов. В течение 15 рабочих дней с момента получения всех необходимых документов РСА рассмотрит документы и вынесет решение о выплате. После этого деньги будут перечислены либо на расчетный счет потерпевшего, либо на его пластиковую карточку.

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