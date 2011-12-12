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Полис ОСАГО "для бедных" не будет дешевым
Российский союз автостраховщиков (РСА) не поддерживает предлагающиеся поправки в Закон об ОСАГО, снижающие минимальный срок действия полиса с шести месяцев до трех.
Как сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" представитель союза, очевидной пользы от этих поправок нет. "Предполагается, что такие полисы будут покупать дачники, выезжающие за город на летние месяцы. Но как раз для этих категорий граждан и существует 6-месячный полис: в основном дачники выезжают на свои участки уже в апреле-мае и заканчивают сезон в сентябре-октябре", - отметил он.
При этом собеседник агентства подчеркнул, что принципиального снижения стоимости 3-месячного полиса по сравнению с 6-месячным не будет, потому что расходы, которые несут страховщики в момент оформления полиса, - это довольно затратная часть полиса. "По оценочным данным, стоимость может упасть на 15-20%, очевидно, что такие полисы не будут существенно дешевле", - подчеркнул он.
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