Полис ОСАГО "для бедных" не будет дешевым

Российский союз автостраховщиков (РСА) не поддерживает предлагающиеся поправки в Закон об ОСАГО, снижающие минимальный срок действия полиса с шести месяцев до трех.

Как сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" представитель союза, очевидной пользы от этих поправок нет. "Предполагается, что такие полисы будут покупать дачники, выезжающие за город на летние месяцы. Но как раз для этих категорий граждан и существует 6-месячный полис: в основном дачники выезжают на свои участки уже в апреле-мае и заканчивают сезон в сентябре-октябре", - отметил он.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что принципиального снижения стоимости 3-месячного полиса по сравнению с 6-месячным не будет, потому что расходы, которые несут страховщики в момент оформления полиса, - это довольно затратная часть полиса. "По оценочным данным, стоимость может упасть на 15-20%, очевидно, что такие полисы не будут существенно дешевле", - подчеркнул он.