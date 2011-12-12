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Мошенникам нравится автострахование
Порядка 80% страховых мошенничеств приходится на автострахование. Как сообщает "Интерфакс-АФИ", такую оценку привел глава комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по противодействию страховым мошенничествам, генеральный директор СГ "Межрегионгарант" Евгений ПОТАПОВ на встрече с журналистами.
Он огласил статистику, согласно которой в России в 2005 г. было заявлено в розыск 136 тыс. транспортных средств, 71 тыс. транспортных средств была признана похищенной и 54 тыс. автомобилей были признаны угнанными. При этом неразысканных автомобилей в 2005 г. оказалось 84 тыс.
Е.Потапов подчеркнул, что Россия не располагает достаточной статистикой, позволяющей сделать сколько-нибудь точные оценки по объему мошенничеств в разных сферах страхования.
Он отметил, что значительные "приписки" страховщики отмечают в сфере добровольного медицинского страхования. "Только по нашей компании нам приходится снимать как необоснованные порядка 7% выставленных лечебными учреждениями счетов на оплату оказанных медицинских услуг. Я полагаю, что с учетом невыявленных "приписок" эта цифра достигает 15-20% по рынку".
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