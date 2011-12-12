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Возвращение к КАСКО
По общим оценкам, по КАСКО в России застрахованы 10-15% автомобилей, в то время как в Европе примерно 80%. В Приморье ситуация сродни общероссийской.
"Рынок автоКАСКО далеко не насыщен. По нашим оценкам, он охвачен лишь на 18%", - говорит главный менеджер дальневосточного филиала Военно-страховой компании Николай ПОПОВ. "Сейчас растет процент охвата рынка страхования. И в общем объеме автострахование занимает ведущее место", - отмечает генеральный директор ООО "Страховое агентство "Бирюков и партнеры" Сергей БИРЮКОВ. Сегодня автострахование называют "продуктом активного спроса", и понятно, что разбег для роста рынка есть.
"В 2005 г. мы заключили договоров на 136% больше, чем в 2006 г. За 5 месяцев 2006 г. - на 124% больше, чем за предыдущий период 2005 г. И это при относительно высоких тарифах по этому виду страхования", - отметил Николай Попов.
Тарифы - один из основных тормозов добровольного автострахования. В среднем они колеблются в районе 10% от стоимости авто. Отсюда проистекает тенденция: "Страховой портфель по КАСКО смещен в сторону более дорогих авто", - заметил главный специалист отдела автотранспортного страхования "Росгосстрах - Дальний Восток" Святослав СЕВРЮК. Вместе с тем растет разнообразие программ для авто разных классов. Большое разнообразие предложений компаний основано на специфике автомобильного рынка.
В условиях роста конкуренции по этому виду страхования специалисты отмечают еще одну тенденцию. "Сегодня москвичи врываются на рынок страхования автотранспорта края и делят его между собой. Цены ниже, условия - жестче, но зато заранее известно, что соотношение цена-качество будет оптимальным", - отметил Сергей Бирюков. С этим утверждением согласна и Валентина ТЕЩЕНКОВА, заместитель директора по развитию владивостокского филиала компании "Альфастрахование".
Пытаясь поделить рынок, страховщики готовы демпинговать и максимально снижать ставки. Ничего хорошего это не сулит. Автострахование считается самым импульсивным и "оборотистым" видом страхования. Надежность портфеля компании зависит от его сбалансированности, и поэтому страхованию автомобилей в нем должно быть отведено определенное место, как правило, не очень большое. Поэтому склонность компаний к страхованию авто неизбежно приведет к росту тарифов. Яркий пример - Москва. "На стадии дележа рынка компании снизили ставки, а затем, когда рынок был максимально охвачен, тарифы выросли и сегодня держатся минимум на уровне 10-12%", - сказала Валентина Тещенкова.
Что страхуем?
При страховании автомобиля важно учесть марку авто и год выпуска - это ключевые моменты, потому что для каждой ценовой и возрастной категории автомобилей существуют свои программы. Для страховых компаний автомобили делятся на три основные категории: дорогие автомобили не старше 5 лет; недорогие автомобили не старше 5 лет; старше 5-7 лет. Отдельной группой можно выделить "Круизеры" - для них свои программы и условия.
Возраст автомобиля очень критичен при страховании. Если авто старше 10 лет, многие компании вообще откажутся заключать договор, а те, что согласятся, выдвинут жесткие условия. Особенно это касается московских компаний, - они не понимают, что японский автомобиль не рассыпается на ходу после 10 лет эксплуатации, а в Приморье - 90% автомобилей именно "японцы". Автомобили в возрасте до 15 лет готова принять компания "Росгосстрах - Дальний Восток".
АвтоКАСКО включает в себя страхования от ущерба (повреждения или уничтожения в результате ДТП, взрыва, пожара, стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц, падения на авто инородных предметов) и хищения. Есть также добровольное страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, на которое сейчас очень вырос спрос среди юридических лиц и страхование водителя и пассажиров от несчастного случая. Вокруг этих стандартных видов страхования авто строятся все эксклюзивные программы.
Новое за старое
Для недорогого автомобиля не старше 5 лет будет выгодно приобрести полис с оговоркой "новое за старое". В этом случае все устанавливаемые в процессе ремонта авто детали будут новые, без учета амортизации, правда и страховка такая дороже. Прежде всего за счет увеличения ставки тарифа по риску "ущерб".
Допустим, тариф по КАСКО в компании составляет 10%: 5% приходится на ущерб и 5% - на угон. Если полис составлен с формулировкой "старое за старое", клиент так и заплатит за полис эти 10%, но при выплате возмещения за испорченный капот он получит не 100% стоимости капота, а только часть, за вычетом амортизационного износа (10% в год). В случае если обозначена оговорка "новое за старое", процент по риску ущерб возрастает до 9%, а суммарная стоимость полиса составит 14%. "Как правило, клиенты стремятся сэкономить на стадии покупки полиса, и потом им очень трудно объяснить, что такое амортизационный износ и почему они получают лишь 50% суммы от оцененного ущерба", - сетуют страховщики.
Что почем?
На стоимость полиса влияет множество нюансов - возраст авто, стоимость, количество водителей и их опыт, условия хранения автомобиля в ночное время, наличие сигнализации, количество застрахованных рисков. Причем ставки для "старых" автомобилей могут быть такими же, как и для новых, однако в них будет заложена франшиза или ужесточено другое требование.
Сбить цену можно разными способами: комбинировать риски, применить франшизу, застраховать автомобиль не на 100% стоимости, а на 50-70% ("неполное" страхование), застраховать авто по программе с выплатой только по первому риску, приобрести полис на несколько месяцев или полис "выходного дня". Словом, возможностей масса.
Тюнинг отдельно
Любителям "автоперчинки" нужно быть готовым к дополнительным тратам, будет продолжаться гораздо дольше. Тюнинг примут на страхование как дополнительное оборудование, не входящее в заводскую комплектацию автомобиля. Стоимость этого оборудования определят по документам автомагазинов, в которых оборудование было приобретено, или автосервиса, который все это устанавливал. В противном случае существуют специальным каталогам определят, сколько стоит та или иная деталь. Конечно, все детали прописываются в полисе отдельной строкой.
Страховщики говорят, что по-настоящему навороченные авто среди застрахованных встречаются редко. Возможно, из-за стоимости страховки, которая в данном случае может достигать и 20%.
Отказать?
Сложно застраховать так называемый "конструктор". Проблематично выписать полис для автомобиля без госномеров или зарегистрированного в другом регионе России. Многие компании не работают с кабриолетами, автомобилями эксклюзивной сборки и "напичканными" видео-аудиоаппаратурой. Раритетные экземпляры вообще нельзя застраховать по КАСКО, а можно только в качестве имущества. Зато тариф небольшой. Однако в таком случае должно быть точно определено место хранения автомобиля, и при происшествиях вне этого места выплаты не будет.
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