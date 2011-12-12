Полисы ОСАГО жителям поселков станут в копеечку

1 января 2006 года вступает в силу постановление Правительства РФ о тарифах на ОСАГО. Базовые ставки, согласно документу, остаются прежними (1980 руб. - для частных лиц, 2375 руб. - для юридических лиц), но корректируются поправочные коэффициенты. Об этом и других нововведениях говорили на минувшей неделе представители ГИБДД и компании "Росгосстрах", освещая текущую ситуацию на рынке ОСАГО в разгар сезона перезаключения договоров страхования.

Страхователей в 2006 году ожидает изменение цен на полисы ОСАГО, связанное с изменением расчетных коэффициентов - территориальных, по мощности двигателей, по допуску за руль. Дороже в следующем году страховой полис обойдется жителям населенных пунктов с численностью до 10 тыс. человек. Дешевле - тем, кто проживает в селах и деревнях с численностью от 10 до 50 тыс. человек.

Владельцы средних и мощных автомобилей не прогадают, если отложат заключение договоров ОСАГО на новый год. Для машин с мощностью двигателя до 100 л.с. в будущем году при расчете стоимости полиса ОСАГО страховщики вместо 1,3 будут применять коэффициент 1. А для машин с мощностью двигателя свыше 150 л.с., таких как Land Cruiser, например, - вместо 1,9 будут использовать коэффициент 1,7. В денежном выражении, со слов заместителя директора филиала ООО "РГС - ДВ" - главного управления по Хабаровскому краю" по страхованию Галины СТЕПАНОВОЙ, владельцы указанных автомобилей вместо 4,4 тыс. руб. заплатят 3,5 тыс. руб.

В принятом Правительством РФ документе более детально прописан и порядок применения коэффициента бонус-малус. "Если к управлению транспортным средством допущено несколько человек, - поясняет начальник отдела маркетинговых коммуникаций ООО "РГС-ДВ" - главного управления по Хабаровскому краю Ирина ВИКСНИНА, - и один из них имеет скидку 5%, другой - никакой, а третий - надбавку за аварийность 40%, то со следующего года при расчете страховой премии мы будем применять в этом случае повышающий коэффициент 1,4, т.е. учитывать аварийность третьего водителя". Другими словами, если в этом году, рассчитывая премию, страховщиков интересовала только "чистота" езды страхователя, то в следующем их будет интересовать безаварийность/аварийность всех лиц, допущенных к управлению автомобилем.

Развивая тему, Галина Степанова сделала особый акцент на том, что страхователям при обращении в страховые компании для продления полиса ОСАГО следует иметь на руках справку ГИБДД о наличии или отсутствии выплат по ОСАГО. Дело в том, что в прошлом году страховщики столкнулись с большим числом перебежчиков из компаний-конкурентов. "Просвещенные" страхователи из числа не очень аккуратных водителей воспользовались отсутствием единой базы владельцев полисов ОСАГО и перешли, умолчав о ДТП и предыдущих выплатах, в другие страховые компании. "Люди обманывают, страховые компании теряют платежи", - посетовала Галина Степанова.

Еще одно новшество связано с изменением определения базовой ставки страхового тарифа. Как пояснили представители "Росгосстраха", с нового года при страховании будет учитываться категория транспортного средства. Кроме того, в соответствии с постановлением маршрутные микроавтобусы приравниваются к такси.

Однако самое серьезное изменение в предстоящем году претерпит коэффициент ограничений по допуску за руль. С 2006 года для юридических лиц он будет равен 1,5 вместо 1. То есть полисы ОСАГО для юридических лиц подорожают на 50%.

Что касается других возможных нововведений, то, отмечая тот факт, что проблема урегулирования убытков является одной из самых острых в ОСАГО, представители "Росгосстраха" упомянули о планируемом заключении соглашения о взаимном урегулировании убытков между компаниями "Росгосстрах", "РОСНО", "РЕСО-Гарантия", "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Согласие", "Русский мир". Если такое соглашение будет заключено, то через год-два автовладельцы, понесшие урон в ДТП, смогут за компенсацией обращаться в свою страховую компанию.

Но это только планы. То, что гарантировано, произойдет в ближайшее время - аварийные комиссары перестанут быть редкостью на дорогах Хабаровска. Вслед за "Защитой-Находкой" и "Ингосстрахом" услуга по выезду аварийных комиссаров на место ДТП появится в "Росгосстрахе".