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ВТБ 24 объединился с ТрансКредитБанком
Решение о слиянии ВТБ 24 с ТрансКредитБанком управляющий комитет группы ВТБ принял еще в 2011 году, однако об окончательной интеграции было заявлено на прошлой неделе.
Объединение розничного и универсального банков привело к увеличению кредитного портфеля ВТБ 24, который к 1 ноября вырос на 10%, а к 2016 году может дополнительно пополниться на 200 млрд рублей. На территории Дальнего Востока количество офисов розничного банка группы ВТБ увеличилось практически в два раза и в сумме составило 63 точки. Наибольшее расширение сети произошло на территории Амурской области и Приморского края. В Приморье количество офисов удвоилось, в Амурской области количество точек продаж увеличилось в 4 раза. При этом в Хабаровском крае и ЕАО ВТБ 24 расширил географию своего присутствия шестью новыми населенными пунктами.
На обслуживание в объединенный банк перешли 2 млн клиентов ТКБ, в том числе 900 тыс. сотрудников ОАО «РЖД». «Розничное направление является одним из ключевых бизнесов группы ВТБ. Уверен, что, благодаря интеграции ТКБ, ВТБ 24 значительно усилит свои позиции в Хабаровском крае, будет активно развивать бизнес в Еврейской автономной области», - отметил управляющий ВТБ 24 в Хабаровском крае Александр ПАЛЬЦЕВ. Он также заявил, что объединенный банк станет опорным для работников железных дорог и связанных с ними компаний.
Мария КОНСТАНТИНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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