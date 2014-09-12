За 8 месяцев 2014 года Дальневосточный Сбербанк выдал населению 54 млрд. рублей кредитов

153 тыс. кредитов на сумму 54 млрд. рублей оформили дальневосточники в Сбербанке за 8 месяцев этого года. Из них 142 тыс. составили потребительские, или нецелевые кредиты на срочные нужды. Средняя сумма такого кредита – 237 тыс. рублей.

«Кредитование в Сбербанке – это надежно, удобно и безопасно, – отмечает Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – В банке отменены любые комиссии за выдачу кредита и досрочное погашение, которое можно осуществить уже с первого платежа. Отсутствует и требование к страхованию жизни: решение о приобретении страховки добровольно и никак не влияет на размер процентной ставки. Для заемщиков, получающих зарплату или пенсию на карту банка, а также сотрудников аккредитованных предприятий действуют льготные условия кредитования – пониженная ставка и минимальный пакет документов».

ZRPRESS.RU, Владивосток.