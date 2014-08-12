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Банкирам разрешат копаться в "доходном" белье россиян
Центральный банк России подготовил законопроект, открывающий кредитным организациям доступ к базам Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы, пишут «Известия». Целью инициативы является проверка информации о доходах заемщиков.
Законопроект предполагает внесение поправок в два закона - «О налоговых органах Российской Федерации» и «Об обязательном пенсионном страховании РФ». В случае принятия поправки вступят в силу 1 марта 2015 года.
Финансовые организации будут вправе запрашивать ПФР и ФНС при принятии решения о выдаче клиенту ссуды не чаще одного раза в квартал. В свою очередь налоговики и сотрудники Пенсионного фонда с согласия клиента сообщат банкам о достоверности (недостоверности) предоставленной им информации.
Участники банковского рынка поддержали идею ЦБ, сообщил изданию заместитель руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он рассказал, что законопроект был направлен в Ассоциацию региональных банков России (АСРОС), где его в целом одобрили, но сообщили о необходимости доработать.
Во-первых, в АСРОС указали, что нужно на уровне закона прописать не обязанность ПФР и ФНС сообщать банкам о достоверности (недостоверности) сведений, предоставленных заемщиком, а обязанность по предоставлению непосредственно информации о доходах клиентов. Во-вторых, ассоциация предложила исключить из проекта требование о получении согласия заемщика на запрос данных о нем. Третье замечание банкиров касалось ограничения по срокам направления запросов, они посчитали его несправедливым. «Если предоставление информации будет осуществляться на платной основе, банки сами должны определять оптимальный уровень частоты запросов, и тарифы должны быть прописаны в законе», — говорится в заключении АСРОС.
«В случае принятия закона также потребуется решить технические вопросы, связанные с организацией информационного взаимодействия. В решении этого вопроса будет важна позиция самого ПФР», - отметили в пресс-службе ЦБ.
В ПФР раскритиковали предложение регулятора. «Информация о страховых взносах на пенсионное страхование и сведения о зарплате находятся в базе персонифицированного учета пенсионных прав граждан, который ведет Пенсионный фонд. Это персональные данные, которые по закону могут использоваться только в целях пенсионного обеспечения», - заявили в пресс-службе ПФР. Там считают, что информацию о состоянии пенсионных счетов в банки может предоставлять сам гражданин, используя в том числе выписки ПФР или документы из ФНС. В Налоговой службе сообщили, что в ведомство законопроект еще не поступил.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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