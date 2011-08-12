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Игорь Николаев: Вторая волна экономического кризиса накроет нас уже в этом году
Эксперты советуют россиянам поскорее расплатиться по кредитам и избавляться от рублевой массы, если таковая имеется
С высокой долей вероятности можно предсказать, что вторая волна экономического кризиса накроет нас уже в этом году. Такой прогноз в интервью корреспонденту «Нового Региона» дал директор департамента стратегического анализа компания ФБК Игорь Николаев. Он советует россиянам поскорее расплатиться по кредитам и избавляться от рублевой массы, если таковая имеется.
Долговой кризис в Европе, снижение кредитного рейтинга США, обвал на биржах и падение основных фондовых индексов – все это свидетельствует, что мировая экономика готова к новому падению, считает директор департамента стратегического анализа компания ФБК Игорь Николаев. Если судить не по формальным статистическим показателям, а по тому, ликвидированы ли предпосылки для нового ухудшения экономической ситуации, то можно сказать, что кризис никуда не уходил.
«Причины для ухудшения состояния остались те же, – констатирует экономист. – Опять были раздуты «пузыри» на всех рынках активов, «спекулятивная» модель экономики осталась прежней.
В первую волну власти отделались испугом, причем не только в России, но и в прочих странах. Но так как должных выводов они не сделали, модель экономического развития не поменяли – рано или поздно это должно закончиться кризисом. Последние события свидетельствуют, что все-таки рано, а не поздно. Экономика в состоянии высокой неопределенности и она, если хотите, будет искать поводы для того, чтобы обрушиться».
Поводов предостаточно, их в избытке предоставляют экономики по обе стороны Атлантики. Когда экономика в таком плачевном состоянии, как сейчас, не одно так другое событие ее обрушит. Виной всему, по мнению Игоря Николаева, порочная экономическая модель.
«Она спекулятивная, когда деньги идут в различные активы, не в производство, а в фондовый рынок, в сырьевые товары, в недвижимость с целью их перепродажи. Участники такой экономики реагируют на то, что делают политики. Это экономика ожиданий, экономика настроений. Кстати, самое плохое, что произошло, это сменились настроения. В жизни так: если чего-то очень хотеть и прилагать к этому усилия – это обязательно сбудется. Так и здесь: если экономика созрела для падения, то это произойдет», – прогнозирует эксперт.
К новой волне экономического кризиса следует готовиться уже в этом году, считает Николаев. Серьезного ухудшения мировой экономической ситуации стоит ожидать в ближайшие несколько месяцев. При этом нам, россиянам, придется особенно несладко.
«Мы говорим, какие большие проблемы у американской экономики, о долговом кризисе в Европе. Но, обратите внимание, что рубль умудряется падать по отношению и к доллару и к евро. Причем падать стремительно. Это симптоматично. Это значит, что если кризис все-таки произойдет, то рубль будет падать», – утверждает Николаев.
Правда, некоторое время падение рубля наши политики будут сдерживать всеми правдами и неправдами – ведь на носу выборы. Но вечно так продолжаться не может, и вероятность девальвации российской валюты очень велика.
«Я бы рекомендовал тем, у кого есть какие-то кредиты – лучше погасить их сейчас, – советует россиянам экономист. – Как показала прошлая волна, в период обострения кризиса большие проблемы возникают у заемщиков. Поэтому лучше рассчитаться. Если что-то давно хотели купить и для этого есть рубли – купите. Если есть какие-то более-менее значимые средства, которые меряются сотнями тысяч рублей, но деть их некуда, на самом деле неплохо было бы прикупить валюты. Потому что, как показали последние события, российская валюта потенциально более слабая. В такие периоды падают цены на нефть, а курс рубля теснейшим образом связан с тем, что происходит на этом рынке».
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