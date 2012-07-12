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ООН предложила ввести в развитых странах налог на миллиардеров
12 июля, ZRPRESS. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке был представлен ежегодный доклад о состоянии глобального развития «Обзор мирового экономического и социального положения, 2012 год: в поисках новых источников финансирования развития», авторы которого отмечают, что в условиях сложной финансовой ситуации многие доноры сократили объемы средств, выделяемых на оказание содействия мировому развитию.
В докладе отмечается, что в настоящее время потребности развивающихся стран в финансовой помощи намного превышают готовность и способность доноров ее предоставлять. В этой связи возникает необходимость в дополнительном и более предсказуемом финансировании.
Так, в частности, авторы доклада ООН в качестве источников финансирования международной помощи предложили ввести налог на выбросы двуокиси углерода в развитых страна в размере 25 долларов с тонны, который позволил бы собирать 250 миллиардов долларов в год.
Кроме того, в развитых странах предлагается ввести небольшой налог на валютные операции и направлять часть вырученных средств на международные нужды.
В докладе также рассматриваются введение налога на миллиардеров - небольшого налога порядка 1% на личное состояние, оцениваемое не менее чем в один миллиард долларов США, передает пресс-служба ООН.
«Золотой Рог».
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