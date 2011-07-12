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Инвестиции comme il faut
Видя, как стремительно меняются валютные курсы в последние несколько лет, каждый наверняка думал: «Вот бы пару лет назад купить евро, потом продать их за доллары, потом купить иены… И ведь предвидел, читал что-то. Но руки не дошли». И это - когда речь идет о довольно редких сменах тенденций. Чего уж говорить о ежедневных колебаниях рынка! Именно для инвесторов, которые хотели бы зарабатывать на валютном рынке, но у которых не всегда «доходят руки», Группа Компаний FOREX CLUB разработала новую услугу - Инвестиционные счета.
Давайте попробуем подсчитать, много ли наберется сейчас возможностей для инвестиций, таких, чтобы наверняка, чтобы не прогадать и не пожалеть. В общем-то, не так уж много. Самый динамичный, пожалуй, сегмент фондового рынка - рынок акций, и тот лишь изредка подает признаки настоящего оживления. Один из возможных вариантов получить ощутимую отдачу в короткий срок - операции с валютой.
Однако, не обошлось и без подводных камней: до последнего времени единственной возможностью заработать на валютном рынке было самому научиться и начать заключать сделки, тратя на это свои собственные время, деньги и нервы. Другими словами, увлечение валютной торговлей должно было стать практически второй профессией, которая бы приносила дополнительный доход в семейную казну. Не все из нас готовы часами просиживать перед монитором, отслеживая ежесекундные колебания валютных пар на доли процента.
Именно эти обстоятельства и постарались учесть в FOREX CLUB и предложили широкому кругу инвесторов новую услугу.
«Инвестиционные счета» - сервис, который позволяет использовать торговые стратегии наиболее успешных валютных спекулянтов. Теперь для того, чтобы получать стабильную прибыль на валютном рынке, совсем не обязательно лично заключать сделки. Воспользовавшись новым сервисом, можно подключить к управлению своими средствами одного или нескольких трейдеров, чья история успеха фиксируется и предлагается для ознакомления в виде рейтинга. Все участвующие в проекте трейдеры публикуют на сайте компании свои оферты. Если условия оферты представляются инвестору привлекательными, можно дать «команду» и подключиться к торговле. Нажатием одной клавиши счет инвестора «привязывается» к счету трейдера, и его средства начинают работать ровно в том же режиме, что и средства трейдера.
Большие прибыли на валютном рынке достигаются за счет объемов торговли: общий объем сделок, совершаемых ежедневно, в 4-5 раз превышает объемы фондового рынка. Для обеспечения объема сделок брокерская компания предоставляет трейдеру кредитное плечо - финансовый инструмент, позволяющий оперировать суммами, которые многократно превышают размер его реального счета. Впоследствии эти суммы возвращаются брокеру, а прибыль, полученная в результате торговли, остается у инвестора. Размер плеча при торговле с валютой огромен и достигает 1:100. То есть при удачной сделке в день можно заработать десятки процентов.
Однако риски здесь не менее высоки, чем потенциальные доходы. Поэтому опыт и профессиональный подход к торговле на валютном рынке остаются главными составляющими успеха.
Дело в том, что международный валютный рынок подвержен резким колебаниям. Внимательным надо быть не только к движению курсов валют, но и к новостям и тенденциям рынка. С помощью новой услуги, предлагаемой FOREX CLUB, так называемый «пассивный» инвестор получил возможность «делегировать» эту обязанность реальным трейдерам.
При этом ГК FOREX CLUB выступает гарантом того, что правила игры будут максимально прозрачными, данные рейтинга являются достоверными, сам трейдер - реально существующий человек, а все его сделки, как и размер собственных средств, которыми он оперирует, отображены корректно.
Важный момент: в любом случае средства на счете инвестора остаются собственностью самого инвестора, что делает подобное сотрудничество безопасным и взаимовыгодным. Инвестор также может быть уверен, что трейдер предпримет все усилия для умножения его капиталов: ведь операции на счете клиента дублируют операции на счете трейдера, который в первую очередь работает с собственными средствами и рассчитывает заработать деньги для себя. Во-вторых, в случае успеха управляющий получает в виде комиссионных часть прибыли клиента - как правило, несколько процентов.
Пока средства инвестора работают на валютном рынке и приносят прибыль, он может провести время с большим удовольствием, принимая решения совсем другого плана. Например, как приятно потратить заработанное.
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