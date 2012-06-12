На российском рынке розничного кредитования набухает новый "пузырь"

8 июня, ZRPRESS. За последние два года россияне активно набирают розничные кредиты, но перспектива их возврата не слишком ясна. Об этом 7 июня в ходе конференции НАПКА «Государство и взыскатель: взгляд в будущее» заявил исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев, пишет корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

"По банковскому сектору ситуация противоречивая, - отметил Мурычев. - С одной стороны, в 2011 году зафиксирована огромная прибыль - 800 миллиардов рублей. По 1 кварталу 2012 года тоже все хорошо. Но за счет чего такая картина? В первую очередь за счет роспуска резервов и неадекватного резервирования рисков, которые нарастают в кредитовании.

Уменьшается кредитование корпоративных клиентов. По итогам опроса 400 крупнейших российских компаний оказалось, что ни одна из них кредиты в России на срок больше года не берет. В принципе, это не удивительно. Если в странах ОЭСР разница между ставками привлечения и размещения средств в среднем составляет 3,5%, то в России - 7%, а по кредитам для физлиц - и все 17%".

Физлицам эксперты могут посоветовать во избежание просрочки, дорогих, плохих кредитов и прочих неприятностей при оформлении займа использовать кредитный калькулятор.

"Тем не менее розничное кредитование активно растет, - продолжил вице-президент РСПП. - По итогам 2011 года совокупный портфель увеличился на 36%, в 2012, судя по всему, цифры будут сравнимые. И это на фоне стагнации и даже падения реальных доходов населения. Если тенденция будет усиливаться, будем иметь испанский вариант. Замечу, кстати, что просрочка кредитов физлиц растет еще быстрее, чем выдача новых кредитов, а "бумажный" рост кредитного портфеля идет во многом за счет реструктуризации плохих активов. Когда-нибудь это должно выстрелить. А пока что ясно одно - работы коллекторам на ближайшие годы хватит. Риски только увеличиваются".

«Золотой Рог».