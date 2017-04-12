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Нефть растет как на дрожжах

12 Апреля 2017, 18:38 | Дальний Восток

Brent по $56.4 за барр. должна оказать поддержку в начале торгов. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова и, что более важно, возможная встреча Тиллерсона и президента Владимира Путина. Если встреча с президентом России состоится, стороны могут достичь определенного прогресса в отношении сирийского вопроса, что поддержит настроения инвесторов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Экономика

Макроэкономика: Платежный баланс за 1К17 в хорошей форме.

Высокий профицит платежного баланса и текущего счета в 1К17 удивления не вызвал, учитывая рост цен на нефть на 63% г/г. Сюрпризом стал чистый отток капитала, что ЦБ связывает с увеличением внешних обязательств банков.

Нефть и газ

Роснефть: Покупка Конданефти у ННК за RUB 40 млрд – нейтрально.

Сделка соответствует примерно 1% чистого долга Роснефти и не должна оказать существенного влияния на EBITDA, учитывая раннюю стадию развития и максимальную проектную мощность нового актива на уровне 2.5 млн т в год (около 1% от совокупной мощности Роснефти).

Газпром: Соглашения о транзите газа через Чехию и Словакию – нейтрально

Эти договора не окажут немедленного влияния, поскольку не являются обязательными и заключены в рамках Северного потока-2, а годовой доход будет несущественным в масштабах Газпрома – нейтрально.

Металлургия и добыча

ТМК: США повысили импортные пошлины на корейские нефтепромысловые трубы – позитивно.

Новость позитивна для ТМК, чей американский дивизион должен повысить цены после увеличения пошлин на корейские трубы.

UC Rusal: РусГидро может купить 50% в ТаАз – маловероятно

Мы считаем, что РусГидро не проявит большого интереса, поскольку на данный момент на рынке алюминия наблюдается избыток предложения, а сильный рубль оказывает давление на оценку стоимости проекта.

Электроэнергетика

РусГидро: Возможны совместные инвестиции в ТаАз – рискованно для миноритариев.

Хотя вопрос о совместных инвестициях еще открыт, вложения в проект с сомнительным NPV может отрицательно повлиять на свободный денежный поток РусГидро и ее способность выплачивать дивиденды.

Телекоммуникации

Мегафон: Усманов прокомментировал стратегию развития Мегафона – нейтрально.

Алишер Усманов обосновал приобретение Мегафоном доли в Mail.ru, а также опроверг факт переговоров об объединении Мегафона с другими игроками, что соответствует нашим представлениям о ситуации.

Девелопмент

Эталон: Операционные результаты за 1К17 – возможность для покупки на фоне спада продаж.

Мы ожидаем небольшого снижения продаж недвижимости в 1К17 (7% г/г), что может вызвать просадку в акциях компании.

Машиностроение/Транспорт

Sollers: 2016 г. по МСФО – ожидаемо слабые результаты, дивиденды маловероятны, нейтрально.

Несмотря на отсутствие дивидендов, сами результаты показали, что Sollers продолжает демонстрировать устойчивую динамику в условиях неблагоприятной конъюнктуры.

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: президент  рекс тиллерсон  рубль  евро  госсекретарь  мид  северный поток  США  Путин  баланс  курс  доллар  лавров  Россия 



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