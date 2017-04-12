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Нефть растет как на дрожжах
Brent по $56.4 за барр. должна оказать поддержку в начале торгов. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова и, что более важно, возможная встреча Тиллерсона и президента Владимира Путина. Если встреча с президентом России состоится, стороны могут достичь определенного прогресса в отношении сирийского вопроса, что поддержит настроения инвесторов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Экономика
Макроэкономика: Платежный баланс за 1К17 в хорошей форме.
Высокий профицит платежного баланса и текущего счета в 1К17 удивления не вызвал, учитывая рост цен на нефть на 63% г/г. Сюрпризом стал чистый отток капитала, что ЦБ связывает с увеличением внешних обязательств банков.
Нефть и газ
Роснефть: Покупка Конданефти у ННК за RUB 40 млрд – нейтрально.
Сделка соответствует примерно 1% чистого долга Роснефти и не должна оказать существенного влияния на EBITDA, учитывая раннюю стадию развития и максимальную проектную мощность нового актива на уровне 2.5 млн т в год (около 1% от совокупной мощности Роснефти).
Газпром: Соглашения о транзите газа через Чехию и Словакию – нейтрально
Эти договора не окажут немедленного влияния, поскольку не являются обязательными и заключены в рамках Северного потока-2, а годовой доход будет несущественным в масштабах Газпрома – нейтрально.
Металлургия и добыча
ТМК: США повысили импортные пошлины на корейские нефтепромысловые трубы – позитивно.
Новость позитивна для ТМК, чей американский дивизион должен повысить цены после увеличения пошлин на корейские трубы.
UC Rusal: РусГидро может купить 50% в ТаАз – маловероятно
Мы считаем, что РусГидро не проявит большого интереса, поскольку на данный момент на рынке алюминия наблюдается избыток предложения, а сильный рубль оказывает давление на оценку стоимости проекта.
Электроэнергетика
РусГидро: Возможны совместные инвестиции в ТаАз – рискованно для миноритариев.
Хотя вопрос о совместных инвестициях еще открыт, вложения в проект с сомнительным NPV может отрицательно повлиять на свободный денежный поток РусГидро и ее способность выплачивать дивиденды.
Телекоммуникации
Мегафон: Усманов прокомментировал стратегию развития Мегафона – нейтрально.
Алишер Усманов обосновал приобретение Мегафоном доли в Mail.ru, а также опроверг факт переговоров об объединении Мегафона с другими игроками, что соответствует нашим представлениям о ситуации.
Девелопмент
Эталон: Операционные результаты за 1К17 – возможность для покупки на фоне спада продаж.
Мы ожидаем небольшого снижения продаж недвижимости в 1К17 (7% г/г), что может вызвать просадку в акциях компании.
Машиностроение/Транспорт
Sollers: 2016 г. по МСФО – ожидаемо слабые результаты, дивиденды маловероятны, нейтрально.
Несмотря на отсутствие дивидендов, сами результаты показали, что Sollers продолжает демонстрировать устойчивую динамику в условиях неблагоприятной конъюнктуры.
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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