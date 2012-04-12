Пенсионная реформа должна быть основана на общественном согласии – Юрий Воронин

12 апреля, ZRPRESS. По словам статс-секретаря – замминистра Минздравсоцразвития Юрия Воронина, для увеличения размеров пенсий российским гражданам необходимы радикальные меры по повышению уровня заработанной платы. «Есть законы экономики, при низкой зарплате никогда в стране не будет высоких пенсий, как бы там не работали механизмы финансового рынка», - отметил Юрий Воронин на круглом столе «Проблемы реформирования пенсионной системы России».

На круглом столе в частности были обсуждены предложения специалистов, которые подготовили раздел «Реформа пенсионной системы» в рамках «Стратегии социально-экономического развития России до 2020 года».

«Мы с разработчиками «Стратегии 2020» расходимся в понимании ключевой проблемы пенсионной системы», - отметил замминистра. По его словам, законодательные инициативы в области пенсионного обеспечения должны быть направлены в первую очередь на повышение размеров пенсий, а не на ликвидацию дефицита Пенсионного фонда РФ. «У нас в отличие от развитых западных стран, Европы, США, Канады, дефицит пока еще в течение достаточно ощутимого периода времени не будет демографически обусловлен», - подчеркнул Юрий Воронин.

По словам замминистра, причины дефицита Пенсионного фонда РФ, который покрывается за счет средств Федерального бюджета, обусловлены недостаточным тарифом страховых взносов, отсутствием финансового источника системы досрочных пенсий и отвлечением 6 проц. пунктов на финансирование накопительного компонента. «Если бы решили эти проблемы, то мы бы спокойно могли обсуждать, как нам подготовиться к ситуации, когда будет сокращаться число работающих по отношению к числу пенсионеров», - добавил он.

По убеждению Юрия Воронина, решения об изменении уровня тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ должны приниматься на основе консенсуса работодателей и профсоюзов на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Реальный ресурс для того, чтобы сегодня получить дополнительные деньги, что предлагалось достаточно давно, это взимать страховые взносы со всего объема заработанной платы, но при этом ввести ограничения, чтобы не было сверх высоких пенсий», - сказал Юрий Воронин. По его словам это решение требует изменения порядка расчета трудовой пенсии по старости (пенсионной формулы). «Я считаю оптимальным вариантом возвращение к пенсионной формуле, основанной на стаже и заработке», - подчеркнул он.

Кроме этого, Юрий Воронин отметил, что застрахованные лица должны иметь право самостоятельно принимать решение о направлении 6 проц. пунктов (части тарифа страховых взносов на пенсионное страхование) в накопительную систему или в солидарную. «В солидарной системе обязательность взносов обусловлена перераспределением средств, чего нет в накопительной системе», - пояснил замминистра.

В настоящее время Минздравсоцразвития России работает над «Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы до 2050 года». Согласно поручению Правительства РФ соответствующие предложения должны быть подготовлены до 1 октября 2012 года.

«Золотой Рог».