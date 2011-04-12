Банкам рекомендуют начать продажу недвижимости

Российским банкам, если они не начнут продажу непрофильных активов, с 2012 года придется досоздать резервы объемом не менее 70 млрд рублей, сообщил директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ Алексей СИМАНОВСКИЙ журналистам.

«Если банки не снизят объем непрофильных активов, то в нашем представлении минимальная величина создания резервов по состоянию на 1 января 2012 года должна составить от 70 млрд рублей и выше», - сказал он.