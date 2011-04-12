ФСФР подготовила новую редакцию раскрытия информации

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ опубликовала на своем сайте проект приказа об утверждении новой редакции положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, которое приводит его в соответствие с изменениями, внесенными ранее в законодательство о рынке ценных бумаг.

Согласно документу, предполагается существенно расширить перечень существенных фактов, информацию о которых обязаны раскрывать эмитенты.

Новые типы сущфактов касаются, в частности, информации о событиях, происходящих в контролирующих его лицах, в подконтрольных эмитенту организациях, а также в организациях, которые предоставляли поручительство по облигациям эмитента.

Перечень сущфактов, представленный в проекте документа, разработанного ФСФР, более детализированный, чем в законе «О рынке ценных бумаг». Это позволит инвестору уже на основании заголовка существенного факта предварительно оценить потенциальную ценность раскрываемой информации, отмечают эксперты.

В документе подчеркивается, что информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с положением, не может быть раскрыта иным способом до момента ее опубликования в ленте новостей уполномоченного информационного агентства.

«Такая информация не является общедоступной, и ее использование влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ», - говорится в документе, который ссылается в данном случае на принятый в прошлом году закон об инсайде.

Раскрытие информации, осуществленное третьими лицами, не освобождает эмитента от обязательств по ее раскрытию в соответствии с требованиями положения.

Согласно проекту, срок, в течение которого проспект ценных бумаг должен быть доступен на сайте эмитента, увеличен до 5 лет. Это избавит эмитентов от необходимости приводить в ежеквартальном отчете информацию за пять последних лет.

Подготовленные изменения касаются также проспекта ценных бумаг, ежеквартального отчета. В обоих документах поменяется набор показателей финансово-экономической деятельности - их перечень сокращен на 20-30%.