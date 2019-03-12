Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Cтали известны претенденты на крупнейший банк Дальнего Востока
Китайские банкиры на аукцион не пошли
Участниками аукциона на покупку 99,9% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) станут два крупных российских банка: Совкомбанк и Московский кредитный банк (МКБ). Китайские банки, об интересе со стороны которых говорилось ранее, в «разделе пирога» участвовать не будет.
ЦБ РФ еще в декабре прошлого года объявил о планах провести 14 марта 2019 года открытый аукцион по продаже 99,99% акций АТБ. Стартовая цена продажи - 9,857 млрд рублей (размер собственного капитала банка). Аукцион пройдет в электронной форме с понижением стартовой цены продажи (голландский аукцион), шаг снижения - 1,286 млрд рублей. Минимальная цена продажи - 6 млрд рублей (размер уставного капитала банка).
Досье газеты «Золотой Рог»: ЦБ с 26 апреля 2018 года возложил функции временной администрации АТБ на УК ФКБС, мораторий на выполнение требований кредиторов не ввел. Основными бенефициарами банка являлись Андрей ВДОВИН, Питер ХАМБРО и Алексей МАСЛОВСКИЙ (владели 59,17% через ООО «ППФИН Регион»), фонду East Capital принадлежало 17,91%, Международной финансовой корпорации (IFC) - 6,71%.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Cтали известны претенденты на крупнейший банк Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока будет ликвидирован
- Китайцы готовы купить крупнейший банк Дальнего Востока
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Новости раздела
- Cтали известны претенденты на крупнейший банк Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока будет ликвидирован
- На крупнейший банк Дальнего Востока нацелились москвичи
- Еще один дальневосточный банк лишился лицензии
- Что нужно знать об НДС в 2019 году
- Центробанк принял решение, которое должно поддержать рубль
- Чаепития и перекуры работодатель может не оплачивать
- Китайцы готовы купить крупнейший банк Дальнего Востока
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока будет ликвидирован
- Прощай, любимая сгущенка
- В Северной Корее вновь началось
- Как Гнилой угол становится раем
- В Приморье раскулачивают "красного губернатора"
- В Приморье готовится строительство стратегически важного объекта
- Резидент ТОР намерен развивать туризм в Якутии
- Юрий Трутнев: Арктике нужны льготы и налоговые каникулы на все
- Жителям и гостям запретили посещать популярнейшее место Владивостока
- Митинги с "двойным дном": кому выгодна агитация против точечной застройки Владивостока