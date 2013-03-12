Новые технологии приходят на таможни Владивостока и Находки

Таможенные посты во Владивостоке и Находке стали принимать к оплате таможенные карты «РАУНД». Координатором эмиссии таможенных карт «РАУНД» утверждена ООО «Мультисервисная платежная система» («МПС»).

Банк «Возрождение» стал первым Банком-эмитентом новых таможенных карт «РАУНД» и расчетным центром по их обслуживанию. Многие участники внешнеэкономической деятельности уже проявляют интерес к расчетам с помощью таможенных карт, отмечая, что это значительно экономит время и позволяет оперативно проводить платежи.

В чем преимущества и достоинства этой услуги, рассказал управляющий Хабаровским филиалом банка «Возрождение» Глеб КЛИМЕНКО.

- Глеб Эдуардович, на рынке таможенных платежей присутствует несколько видов карт. В чем преимущества карт «РАУНД»?

- ООО «Мультисервисная платежная система» вышло на рынок таможенных платежей с улучшенным сервисом таможенных карт, усовершенствовав саму процедуру расчета. С помощью таможенных карт «РАУНД» клиент теперь может провести оплату таможенных платежей через личный кабинет с рабочего места, то есть не посещая таможенный пост.

Чтобы провести интернет-платеж, владельцу таможенной карты потребуется: компьютер, подключение к сети Internet, пароль и логин для доступа к личному кабинету, e-token, выданный Удостоверяющим центром «Ростэк».

С помощью личного кабинета, кроме оплаты платежей по карте, можно: формировать и выгружать различные отчеты, получать информацию об операциях по картам, контролировать достаточность лимитов.

Самое главное отличие нового координатора ООО «Мультисервисная платежная система» от других участников рынка таможенных платежей - в собственном процессинговом центре. Любые доработки под изменившееся законодательство более оперативно могут быть осуществлены именно координатором, имеющим собственный процессинговый центр.

И огромный технологический шаг, как я уже сказал, возможность удаленной оплаты платежей без посещения таможенного поста.

При этом, так же как и раньше, у клиентов есть возможность: оплачивать несколько платежей по одной декларации за одно соединение единым слипом (МультиКБК – оплата по нескольким КБК в одном чеке); получать услуги SMS/e-mail – информирования.

Банк оперативно может увеличивать лимит счетов в процессинговом центре и устанавливать лимит овердрафта клиентам, а также гарантировать, что клиент в любое время суток может использовать все средства, находящиеся на счете, так как банк «Возрождение» является одновременно банком-эмитентом и банком - расчетным центром.

- Какие еще улучшенные сервисы предлагаются владельцам карт «РАУНД»?

- Если сравнивать эти карты с другими картами, то информирование происходит только по факту оплаты, сообщение не формируется и не отправляется. Чип карты не блокируется при неверном вводе ПИН-кода три раза подряд. В таком случае карта подлежит разблокировке при обращении держателя в информационную поддержку «МПС». После прохождения идентификации по кодовому слову, сотрудники ООО «МПС» «обнуляют» счетчик неверно набранных ПИН-кодов, и держатель может продолжать работу с картой, набрав верный ПИН-код. Ранее при блокировке чипа карты требовалось предоставить карту в банк для передачи координатору, и разблокировка чипа занимала минимум 3-4 дня, в течение которых клиент не мог воспользоваться таможенной картой.

- Банк «Возрождение» уже начал эмитировать карты «РАУНД», какие еще дополнительные услуги он может предложить клиентам?

- Наш банк является банком-эмитентом и банком расчетным центром, что позволяет нам оперативно увеличивать лимит счетов в процессинговом центре и устанавливать лимит овердрафта клиентам, а также гарантировать клиенту, что в любой момент суток он может использовать все средства, находящиеся на счете СКС (так как нет необходимости банку пополнять свой корреспондентский счет, открытый в банке расчетном центре).

Мы не предъявляем требование поддержания неснижаемого остатка в размере ежемесячного минимума. Выпуск карт осуществляется в течение 5-7 рабочих дней с момента подачи заявления. Есть возможность установления индивидуального тарифа для клиента, а также установление лимита овердрафта для счета СКС для клиентов с большими оборотами.

- Глеб Эдуардович, а почему использовать таможенную карту «РАУНД» удобнее, чем работать по-старинке, например, оплачивая таможенные платежи посредством «платежек»?

- Во-первых, карта позволяет проводить оплату на разных таможенных постах без поддержания остатка (обычно увеличенной суммы) на счетах разных таможен. Во-вторых, отпадает необходимость сверки остатка по счетам с таможенными органами, что предполагает оформление официального запроса об остатке денежных средств и сверку с данными организациями. Единый счет позволяет отслеживать движение средств on-line с подключенными услугами SMS/e-mail – информирования, а также по банковской выписке. Кроме того, по карте можно получить информативную банковскую выписку по счету с указанием ГТД и КБК. Ну и в целом, это упрощение бумажного документооборота. Ведь после оплаты у клиента остается чек с различными платежами (разбивка по КБК), а не бумажная платежка по каждому платежу.

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Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".