В наступившем году россиянам занимать будет сложнее

ЦБ сделал банкам прививку от рисков: повысил требования к резервам по необеспеченным кредитам. Участники финансового рынка реагируют на новые условия сдержанно. Как полагают эксперты, банки заранее продумали тактику поведения. Теперь к ней придется приспособиться новым заемщикам.

2013 год может стать менее урожайным по выдаче необеспеченных банковских ссуд (наличные, кредитные карты, овердрафт, экспресс-кредиты в торговых сетях). Приземлить рынок беззалогового кредитования ЦБ России задумал не случайно. Прирост объема выданных потребительских ссуд за 2012 год составил 33% (до 7,22 трлн рублей) по России и 46% (до 375 млн рублей) по Дальнему Востоку. Согласно статистике ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому краю, к январю жители региона задолжали банкам по потребам 3,3 млрд рублей. Сегодня 20% годовых доходов россияне отдают на погашение кредитных долгов - и это учитывая мировые предкризисные настроения. Подобная тенденция может угрожать стабильности банковской системы, посчитали в главном денежно-кредитном институте страны и решили нивелировать накал страстей. С 1 марта ЦБ вдвое повысил минимальную планку резервов для необеспеченных розничных ссуд.

Отныне банки должны увеличить свои ресурсы для минимизации рисков по непросроченным розничным кредитам до 2%, а по займам, просроченным до 30 дней, - до 6%. Такие меры позволят замедлить темпы роста потребительского кредитования, убеждены в ЦБ. Расчет простой: чтобы капитал не залеживался в резервах, банкам придется повысить требования к заемщикам и строже оценивать их платежеспособность.

«В банках, ведущих рискованную политику, нововведения могут отразиться на пересмотре условий выдачи кредитов и ценовых параметров, в том числе в скрытой форме, что в свою очередь перенесется на плечи потребителей», - отметил директор по развитию, организации продаж и обслуживания розничного бизнеса Дальневосточного Сбербанка Андрей ЖАРСКИЙ.

Ответные меры банковских институтов могут привести к результату, ради которого все и затевалось. Эксперты уже сегодня ожидают охлаждения кредитного рынка страны на фоне консервативного поведения ЦБ. Средние ставки по необеспеченным ссудам в перспективе следующих 6-12 месяцев могут вырасти на 0,5-1,5% пункта, прогнозирует аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон СОРОКО, убежденный, что банки заранее готовились к ужесточению условий. «Дальнейшие корректировки будут происходить уже с учетом снижения темпов роста рынка кредитования, что будет увеличивать риски наращивания доли неработающих займов», - поясняет аналитик.

Однако не все изменения ценовой политики банков очевидны потребителям. Риски могут быть заложены, например, в ставки страхования необеспеченных ссуд.

«Имея собственную страховую компанию, банки закладывают риски в процентную ставку, что не делает ее очень высокой - она вполне сопоставима со среднерыночными показателями. Другое дело, если у банка партнерские отношения со страховой компанией, тогда ставка будет выше, - пояснила аналитик «Инвесткафе» Екатерина КОНДРАШОВА.

Очевидно: если банки сильно увеличат ставки, клиент может отправиться на поиски более выгодных предложений у лояльных конкурентов. Не исключено, что ими окажутся микро-финансовые организации (МФО) и ломбарды. Впрочем, такие опасения банкиры пока не разделяют.

«Развитие данных финансовых институтов идет достаточно активно в связи с агрессивной политикой таких структур. Но средняя стоимость займов этих организаций составляет 1,5% - 2% в день. Никакое, даже самое серьезное, удорожание ставок по банковским потребительским кредитам не приведет и к десятой части стоимости этих займов», - констатирует начальник отдела кредитования населения Азиатско-Тихоокеанского банка Васса ЩЕЛКАНОВА.

Занять у мелких кредиторов на самом деле не выгоднее, но все же легче: МФО менее придирчивы к предоставлению документов, подтверждающих платежеспособность клиента.

«Если у заемщика не совсем чистая кредитная история, понятно, что ни в одном банке ему кредит не выдадут. Получается, выход один - обращаться к ростовщикам или в ломбард. А если с благонадежностью у клиента все нормально, то получить кредит в банке вряд ли будет проблематично», - считает управляющий Хабаровским филиалом банка «Возрождение» Глеб КЛИМЕНКО.

Какие бы корректировки ни происходили на рынке кредитования, они вряд ли заставят клиентов отказаться от соблазна немного занять у банка на покупку - такую нужную и желанную. За последние годы мы слишком привыкли тратить чужие деньги и ходить в должниках. Пока банки вынужденно пополняют резервы и внимательнее присматриваются к заемщикам, последние могут задуматься о своих аппетитах. Ведь, потребляя банковские ссуды чуть реже сегодня, можно обезопасить себя от жесткой диеты в будущем.

Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.