Сбербанк: формула благополучия

Вопрос, куда можно выгодно и безопасно вложить деньги, не только сохранив их, но и приумножив, волнует многих. Самым популярным и простым средством инвестирования в России на сегодняшний день являются вклады.

Однако перечень финансовых инструментов, позволяющих достичь этой цели, гораздо шире. И те, кто располагает значительными личными средствами, скажем так, превышающими средний по России уровень банковского депозита, уже опробовали и оценили возможности инвестирования в Паевые инвестиционные фонды (ПИФы), обезличенные металлические счета, накопительное страхование жизни и т. д. И эта линейка предложений постоянно расширяется в соответствии с ситуацией на финансовых рынках, развитием технологий банковского обслуживания.

Сразу оговоримся, выбор этих инструментов должен всегда опираться, прежде всего, на личную финансовую стратегию – что вы хотите получить в первую очередь: готовы ли инвестировать на длительные сроки или вам необходима оперативность в распоряжении средствами, готовы ли вы к высоким рискам ради потенциально высокой же доходности и т. д. Эту тему «ДК» обсуждал с руководителем VIP-направления Дальневосточного банка Сбербанка России Игорем ОВЧАРИКОМ.

Сбербанк России – один из крупнейших банков, работающий с населением, и линейка его предложений отвечает запросам самых разных категорий граждан-инвесторов. От самых простых вкладов до востребования до комплексных продуктов, позволяющих диверсифицировать свои накопления в разные по доходности и степени рисков инструменты, адресованные людям, располагающим значительными сбережениями. Последнюю категорию в банках принято относить к группе VIP-клиентов, обслуживание которых требует индивидуального подхода.

– Выбор возможностей получить доход и приумножить свои средства с помощью Сбербанка настолько широк, что порой может поставить в тупик вкладчика, определяющегося с тем, какой вклад самый подходящий именно для него. Наиболее понятный аргумент лежит на поверхности: самый выгодный вклад – это тот, который дает максимальную доходность при минимальных рисках. Но если посмотреть на эту тему шире, то финансовый рынок дает массу возможностей эффективно оперировать своими накоплениями, извлекая личную прибыль из самых настоящих инвестиций. Мы видим свою задачу в том, чтобы как можно доходчивее эту перспективу перед нашими клиентами открыть. Дальневосточный банк Сбербанка России располагает одной из самых привлекательных продуктовых линеек для клиентов, обладающих значительными накоплениями, и высокопрофессиональными сотрудниками, которые могут с учетом пожеланий клиента выстроить стратегию накопления и сбережения его средств на длительную перспективу.

– Как правило, банковские депозиты банк предлагает для формирования стабилизационной части портфеля и для накопления сумм на крупные покупки, – поясняет руководитель VIP-направления Дальневосточного банка Сбербанка России Игорь Овчарик, – для этих целей можно выбрать депозиты следующих видов:

Вклады-Премиум – «Особый», «Мультивалютный», «Накопительный», «Пополняемый», «Доверительный», «Международный»

Данные финансовые инструменты обладают достаточной надежностью, ликвидностью и доходностью. На выбор клиента остается либо получать большую доходность, но замораживать средства на пару-тройку лет, либо довольствоваться меньшими процентами, но пользоваться гибкостью в вопросах пополнения и снятия средств. Договор банковского вклада предусматривает разные условия в этом плане, учитывая их, вкладчик может чувствовать себя более свободно, ведь со временем у него могут возникнуть новые планы относительно своих накоплений, не всегда можно быть уверенным, что внесенные на депозит средства не понадобятся в течение всего срока вклада.

– Традиционно банковский депозит рассматривается клиентами, как наиболее доступный и эффективный способ сбережения средств. Однако есть и другие, не менее доходные инструменты, которые могут принести прибыль, – говорит Игорь Овчарик. – Сбербанк, учитывая желание клиентов не только сохранить, но и приумножить свои средства, вышел на рынок с новым комплексным решением:

«Депозит+ПИФ»: вклад «Инвестиционный»

Придерживаясь принципа успешных инвесторов – не хранить все деньги в одной корзине, часть денежных средств можно разместить во вклад с повышенной процентной ставкой, а часть – в паевой инвестиционный фонд (ПИФ).

Паевые фонды – оптимальный инструмент инвестиций на фондовом рынке, владельцам паев не приходится тратить время на управление своим портфелем ценных бумаг – за него это сделают профессиональные управляющие компании.

Доход от вложений в паевые инвестиционные фонды может быть выше, чем по обычным вкладам. Но, в отличие от вкладов, доходность вложений в паи не гарантирована и зависит от динамики рынка ценных бумаг и выбранной стратегии инвестирования.

В рамках данного специального предложения срок инвестирований в ПИФы не зависит от срока размещения вклада. Паи открытых ПИФов можно погасить (продать) в любой рабочий день.

«Депозит+ПИФ+ОМС»: вклад «Портфельный»

Сбербанк предлагает новый финансовый инструмент, который является сбалансированным решением задачи получения повышенной доходности с оптимальным риском. При этом часть денежных средств размещается во вклад с повышенной процентной ставкой, часть – в паевой инвестиционный фонд, а часть – в ОМС (счет физического лица, открываемый банком для учета на нем драгоценного металла в обезличенном виде в граммах).

В последнее время все больше и больше людей выбирают инвестиции в ОМС как дополнение к иным видам инвестиций. Цены на драгоценные металлы наиболее стабильно ведут себя в период нестабильности на финансовых рынках.

Поясним, в Дальневосточном банке Сбербанка России ОМС можно открыть в 4-х видах металлов – золото, серебро, платина, палладий. ОМС не подлежат страхованию, и на остаток по счету не начисляются проценты. Котировки на покупку/продажу драгоценных металлов устанавливаются банком ежедневно, исходя из текущих цен на мировых рынках драгоценных металлов. Доход от инвестиций в драгоценные металлы рассчитывается как разность между ценой реализации металла банку и ценой приобретения этого же металла, умноженной на количество граммов. Как правило, вложения в драгоценные металлы носят долгосрочный характер, но доход можно получать и от краткосрочных вложений.

Ваши накопления призваны обеспечить ваше благополучие не только в настоящее время, но и в перспективе. Новое предложение Сбербанка позволяет клиентам застраховаться от возможных невзгод.

«Депозит + Страховка»: вклад «Страховой – ПЕРСПЕКТИВА», «Страховой – Индекс плюс»

Состоятельные клиенты банка могут открыть вклад под хорошие процентные ставки и воспользоваться накопительным страхованием жизни. Накопительное страхование необходимо в том случае, если вы хотите, например, создать капитал для ребенка или сохранить свой капитал.

Предлагается и другой вид накопительного страхования – инвестиционное страхование жизни. С помощью этого продукта, как и в накопительном страховании жизни, клиент обеспечивает финансовую защиту для себя и своих близких и получает дополнительный инвестиционный доход. Но при инвестиционном страховании размер этого дохода не ограничен, поскольку привязан к фондовому рынку, а страховая компания при этом гарантирует сохранность вложенных средств (по данной программе с банком сотрудничают ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь», ООО «СК «АльфаСтрахование – Жизнь», ООО «СК «РГС-Жизнь»).

В условиях финансовой нестабильности или в зависимости от потребностей вкладчика получить свои средства раньше срока, Сбербанк рекомендует оформлять сберегательный сертификат. Вкладчик имеет возможность получить повышенный доход в отличие от стандартных ставок по депозитам.

Сберегательный сертификат

По своим потребительским свойствам Сберегательный сертификат очень похож на вклад, за исключением нескольких моментов:

- это ценная бумага и выпускается в бумажном виде на предъявителя;

- получить деньги по сертификату можно, просто предъявив его в любом отделении Сбербанка на всей территории России;

- по Сберегательному сертификату нет пролонгации.

Очевидно, что грамотному инвестору нет никакого смысла ограничиваться одним, пусть даже хорошо изученным и прибыльным инструментом вложения денег.

Если у клиента в распоряжении имеется значительная сумма, чтобы уберечь накопления от потрясений в экономике и нивелировать риски, советуем разделить имеющиеся средства и использовать разные способы хранения в Сбербанке.

Наиболее верное решение можно принять после консультации с сотрудниками банка.

Обязательная информация:

ООО «УК Сбербанка» (лицензия ФСФР России от 10.03.2010 № 21-000-1-00704 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия).

Паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК Сбербанка»:

ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд Акций» (Правила Фонда № 1992-94172581 зарегистрированы ФСФР России 30.11.2010, изменения и дополнения № 1992-94172581-1 зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 г.)

ОПИФ смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» (Правила Фонда № 1990-94172345 зарегистрированы ФСФР России 30.11.2010, изменения и дополнения № 1990-94172345-1 зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 г.)

ОПИФ облигаций «Сбербанк – фонд Облигаций» (Правила Фонда зарегистрированы № 1991-94172500 ФСФР России 30.11.2010, изменения и дополнения № 1991-94172500-1 зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 г.)

ИПИФ товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов » (Правила Фонда № 2168-94176260 зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами ФСФР России, можно по адресу Управляющей компании:

119002, Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16, по адресам пунктов приема заявок Агента; по телефонам +7 (499) 241-63-23, 8 (800) 555-55-50, +7 (495) 500-55-50; на сайте Управляющей компании в сети Интернет www.sberbank-am.ru. Информация о Фондах также публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по Финансовым рынкам», на сайте Сбербанка России www.sberbank.ru.

ОАО «Сбербанк России». Реклама. Февраль 2012 г.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010 г.

"Дальневосточный капитал".