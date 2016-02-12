200 тыс. клиентов Сбербанка оформили пакет услуг "Золотой"

Среди них – около 5 тыс. жителей Дальнего Востока

В рамках пакета услуг клиенты получают возможность бесплатно оформить до 3-х дебетовых карт уровня Gold с технологией бесконтактных платежей в рублях, долларах или евро, страховую программу при выезде за рубеж и доступ к услуге «Консьерж». Все привилегии распространяются как на владельца пакета услуг, так и на членов его семьи.

«Пакет услуг «Золотой» был впервые предложен клиентам четыре месяца назад. Такая популярность говорит о востребованности пакетных предложений: все больше клиентов видят в банке надежного партнера, который может предложить не только выгодные банковские продукты, но и комплексный сервис и заботу о семье», – отмечает Наталья АЛЫМОВА, директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка.

«Для нас важно не просто обеспечить клиента продуктом или услугой, а предложить ему современный инструмент для удовлетворения потребностей и формирования долгосрочных отношений. С запуском пакета услуг «Золотой» мы наблюдаем существенный рост эмиссии золотых дебетовых карт, количество которых превысило 2 млн карт, что свидетельствует о движении банка в правильном направлении», – рассказал Ростислав ЯНЫКИН, директор управления банковских карт и расчетно-кассовых услуг Сбербанка.

Первые два месяца обслуживание бесплатно для всех клиентов. Далее пакет услуг предоставляется бесплатно при условии поддержания остатка средств на счетах клиента на уровне 500 тыс. рублей и выше. Более подробно о преимуществах пакета и условиях обслуживания можно узнать здесь.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.