Банк Москвы озвучил приоритеты

В 2013 году банк планирует открыть 45 новых офисов по России.

Банк Москвы (входит в Группу ВТБ) по итогам 2013 года ожидает кредитный портфель на уровне 750-790 млрд рублей по сравнению с 599 млрд рублей по итогам 2012 года, сообщил заместитель президента, председателя правления банка Михаил БЕРЕЗОВ на пресс-конференции в Москве. Предполагается, что кредитный портфель крупному бизнесу в 2013 году, скорее всего, не изменится, розничный портфель вырастет до 140 млрд рублей, весь остальной прирост придется на малый и средний бизнес, а также на муниципалитеты.

В свою очередь, член правления Банка Москвы Владимир ВЕРХОШИНСКИЙ добавил, что рост розничного кредитного портфеля в 2013 году ожидается на 40-45%. По его словам, на начало 2013 года этот портфель с учетом погашенных проблемных долгов составил 101 млрд рублей. Он пояснил, что банк в 2012 году погасил проблемные кредиты физлицам на 4 млрд рублей, просрочка по ним была свыше трех лет. Банк также в ближайшее время планирует подвести итоги тендера по продаже проблемных кредитов коллекторам. Итоги могут быть подведены в первом квартале этого года, речь идет о продаже нескольких миллиардов рублей, добавил член правления.

Чистая прибыль Банка Москвы по РСБУ до учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2012 году выросла на 45,3% - до 8,215 млрд рублей с 5,652 млрд рублей. После СПОД чистая прибыль составит чуть больше 7 млрд рублей.

Досье: Банк Москвы - один из крупнейших универсальных банков России (входит в топ-5), предоставляющий диверсифицированный спектр финансовых услуг как для юридических, так и для частных лиц. Основным акционером банка является Группа ВТБ (95,52%). Стратегией развития банка определено, что Банк Москвы будет развиваться как самостоятельный универсальный коммерческий банк в составе Группы ВТБ.

Кредитный портфель Банка Москвы в 2012 году вырос на 47% - до 599 млрд рублей. Активы увеличились на 18% - до 1 трлн 485,5 млрд рублей. Собственные средства банка в 2012 году выросли на 2,8% и составили 167,2 млрд рублей. Норматив достаточности капитала (Н1) по итогам 2012 года составил 13,8%.

Михаил Березов отметил, что банк в 2012 году сформировал резервы на сумму свыше 25 млрд рублей. Объем резервов в 2012 году вырос на 15,1% - до 143,5 млрд рублей. Покрытие резервами просроченной задолженности на начало 2013 года достигло 45%.

Ставка на открытие новых офисов

Банк Москвы в 2013 году в рамках программы оптимизации филиальной сети закроет 11 филиалов по России, в том числе офис банка в Петропавловске-Камчатском.

«Клиенты, которые есть у банка в этих регионах, перейдут в другие банки группы ВТБ, в частности в ВТБ 24, - сообщил председатель совета директоров Банка Москвы Михаил КУЗОВЛЕВ. - Условия для клиентов останутся прежними. Закрытие офисов не говорит о том, что мы уходим с регионального рынка. Более того, в 2013 году мы откроем 45 новых офисов по России. Основной упор в регионах банк делает на кредитование малого и среднего бизнеса, а также предложение новых продуктов для муниципалитетов и тех компаний, которые работают по муниципальным заказам».

На очереди УЭК

Банк Москвы может присоединиться к проекту по выпуску универсальных электронных карт (УЭК) в России, ждет, когда проект будет технологически готов, сообщил старший вице-президент банка Сергей МЕДНОВ.

«Мы, безусловно, рассматриваем такую возможность. Ведем с ними переговоры. УЭК - это открытая организация, и мы не исключаем такой возможности (присоединения к проекту), когда он будет технологически готов», - сказал он.

Банк Москвы наряду с рядом других кредитных организаций сейчас реализует аналогичный проект под названием «Карта электронного правительства». По словам Сергея Меднова, карты электронного правительства позволяют клиентам получить доступ к порталу госуслуг. Банк Москвы, уже приступивший к реализации проекта по выдаче карт электронного правительства, на первом этапе планирует продать порядка 5 тыс. карт.

Досье: Граждане России с января 2013 года могут подавать заявления на выдачу универсальных электронных карт, создание которых предусмотрено законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Федеральной уполномоченной организацией по созданию системы электронных карт граждан является ОАО «УЭК». Акционерами ОАО «УЭК» являются Сбербанк РФ (44%), Sberbank CIB (24%), банки «Уралсиб» и «Ак Барс» (по 12,5%), а также «Ситроникс» (7%). Универсальную электронную карту предполагается использовать для предоставления государственных услуг и проведения банковских операций. Массовую выдачу карт изначально планировалось начать с 1 января 2012 года, однако дата была перенесена на год из-за неготовности участников проекта.

По итогам января 2013 года субъекты РФ приняли 20 тыс. заявлений граждан на выдачу универсальных электронных карт, уже выдали 10 тыс. карт, сообщило ранее ОАО «УЭК». Президент ОАО «УЭК» Александр ПОПОВ заявлял, что эмиссия карт в 2013 году составит 3-4 млн штук.

Банк ВТБ 24, входящий вместе с Банком Москвы в группу ВТБ, планирует в апреле начать выдачу клиентам карт «ВТБ 24 - Электронное правительство» платежной системы Visa с доступом к услугам на портале госуслуг. Карта «ВТБ 24 - Электронное правительство» представляет собой классическую кредитную карту Visa с электронной подписью, поставляемую в комплекте с кардридером для «подключения» карты к компьютеру и входа в личный кабинет на едином портале госуслуг.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.