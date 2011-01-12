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Новогодняя акция Дальневосточного банка Сбербанка Росии по снижению ставок на потребительские кредиты проходит успешно
За три недели проведения новогодней акции по снижению ставок на потребительские кредиты в Дальневосточном банке Сбербанка России было подано более 13 тыс. заявок. Отметим, что до начала акции, в ноябре этого года не более 11 тыс. заявок было принято от населения за весь месяц. В первую неделю акции число заявок на выдачу кредита составляло 700 в день, сегодня этот показатель достиг 1000. В общей сложности за три недели акции Дальневосточный банк Сбербанка России выдал потребительских кредитов населению на общую сумму более 1,5 млрд. рублей.
Напомним, с 1 декабря 2010 по 23 января 2011 включительно Сбербанк устанавливает специальные условия кредитования по программам: «Потребительский кредит», «Кредит на неотложные нужды без обеспечения», «Доверительный кредит». Процентные ставки в рублях для клиентов, получающих зарплату на счет, открытый в Сбербанке, составляют 15,5%, для остальных категорий клиентов - 17% годовых. При этом Сбербанк не берет какую-либо комиссию, а срок рассмотрения заявки составляет не более 3 рабочих дней.
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