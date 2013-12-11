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Бывший совладелец "Вимм-Билль-Данна" покинул совет директоров Азиатско-Тихоокеанского банка
Акционеры Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ, Благовещенск) на внеочередном собрании досрочно прекратили полномочия совета директоров, избранного на годовом собрании 28 июня, и избрали новый состав.
Вместо экс-совладельца "Вимм-Билль-Данна" Сергея ПЛАСТИНИНА в совет избран руководитель департамента развития бизнеса в РФ и СНГ аудиторско-консалтинговой компании KPMG Марк ВАН ДЕР ПЛАС. Вместо начальника управления стратегического планирования М2М Прайвет банка Сергея СТЕПАНОВА в совет директоров избран нынешний председатель правления АТБ Сергей ТЫРЦЕВ.
Остальные 6 мест в новом составе совета заняли члены действующего совета директоров.
В частности, в совет директоров переизбраны бывший председатель правления АТБ Евгений АКСЕНОВ, гендиректор East Capital Private Equity AB (Швеция) Кестутис САСНАУСКАС, бывшие президент и вице-президент ООО "ППФИН Холдинг" Кирилл ЯКУБОВСКИЙ и Андрей ВДОВИН, а также два независимых директора - директор проектного офиса в бизнес-школе "Сколково" Стефан ДЕРТНИГ и исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр МУРЫЧЕВ.
Контролирующими бенефициарами АТБ являются экс-владельцы Экспобанка Андрей Вдовин, Кирилл Якубовский, Павел МАСЛОВСКИЙ и Питер ХАМБРО, которые совместно через компанию "ППФИН Регион" контролируют 58,2164% акций. Кроме того, 17,9% акций банка принадлежит фонду East Capital.
Еще 8,4% принадлежит компании Techsun Enterprises Limited, 6,99% акций - Международной финансовой корпорации (IFC).
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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