Количественный и качественный рост Альфа-Банка в Приморье

У банка находятся в работе крупные инвестиционные проекты в регионе

Альфа-Банк в Приморском крае подвел итоги работы за девять месяцев 2015 года. Стратегия избирательного роста и максимального увеличения доли безрискового дохода доказала свою эффективность в текущих непростых условиях и обеспечила банку хорошие показатели по всем направлениям, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По словам управляющего ОО «Дальневосточный» в г. Владивостоке Альфа-Банка Юрия ХИТЕЕВА, по состоянию на 1 октября 2015 года объем корпоративного портфеля операционного офиса «Дальневосточный» Альфа-Банка приблизился к 6 млрд рублей. Число юридических лиц – клиентов Альфа-Банка во Владивостоке с начала года выросло в два раза, до 2 тыс. компаний. Остатки на счетах клиентов также возросли вдвое с начала года, превысив 2 млрд рублей. Чистый комиссионный доход составил $2,3 млн, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов остается стабильно высокой – более 20%.

Серьезного роста добился Альфа-Банк и в операциях компаний по внешнеэкономической деятельности. За 9 месяцев 2015 года оборот внешнеэкономических операций составил порядка 17,6 млрд рублей, в то время как в прошлом году за аналогичный период оборот составил 13 млрд рублей.

Во многом достичь таких показателей по внешнеэкономической деятельности банку удалось благодаря удобным продуктовым предложениям, высокой скорости проведения операций и качественному сервису. На сегодняшний день клиенты Альфа-Банка посредством дистанционного обслуживания могут совершать полный комплекс операций по ВЭД. Клиентам банка доступен электронный документооборот: грузовые таможенные декларации, справки о валютном контроле и многое другое отправляется онлайн. Более того, Альфа-Банк заблаговременно и в автоматическом режиме информирует клиентов о необходимых сроках предоставления документов. Таким образом, клиент не забудет отправить те или иные документы или справки.

Альфа-Банк также разработал универсальные продуктовые пакеты, которые максимально приближены к потребностям среднего регионального бизнеса. Приобретая пакет, клиент получает не только набор необходимых инструментов для работы, но и существенные скидки по каждому продукту из пакета. Помимо стандартных пакетов, у клиента есть возможность сконструировать свой, максимально адаптированный под потребности конкретного предприятия.

«Сложности в экономике, конечно, затронули компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность. Тем не менее рынок не стоит на месте: появляются новые игроки, некоторые переориентируются с импорта на экспорт. По числу операций ВЭД мы приросли в два раза, что говорит о том, что все больше приморских компаний выбирают для обслуживания своих внешнеэкономических операций Альфа-Банк. Этому способствует качественная экспертиза и сопровождение бизнеса клиента, выгодная тарифная политика банка, а также высокая скорость проведения расчетов. У Альфа-Банка широкая сеть банков-корреспондентов, соответственно наши клиенты могут работать в нескольких валютах. Но, как правило, основной валютой расчетов по-прежнему остаются доллары США», - отметил Александр Хитеев.

У Альфа-Банка находятся в работе также крупные инвестиционные проекты. Так, в марте этого года по представлению Альфа-Банка проект ООО «Русагро-Приморье» включили в Программу поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1044. Альфа-Банк профинансирует проект на сумму до 12,65 млрд рублей в рамках программы по льготной ставке 11,5%. Кроме этого, банк предоставляет финансирование для другого проекта «Русагро» - ОАО «Знаменский сахарный завод» - на общую сумму 1,4 млрд рублей. Средства предоставляются на реконструкцию и модернизацию сахарного завода, включая финансирование строительно-монтажных работ, поставок оборудования и иных расходов, связанных с реализацией проекта.

Как рассказал директор по розничному бизнесу ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка Андрей ОЛЕЙНИК, розничный бизнес Альфа-Банка в условиях макроэкономической нестабильности по итогам девяти месяцев работы показал чистую прибыль в размере $3 млн. Кредитный портфель по физическим лицам на 1 октября 2015 года составил 2,7 млн рублей по сравнению с 4 млрд рублей на начало года. Такие показатели обусловлены как низкой экономической активностью населения и предприятий, так и подходом банка, направленным на поддержание качества кредитного портфеля. Вместе с тем по общей сумме средств, которые физические лица держат на счетах банка в Приморье, Альфа-Банк занимает третье место в регионе. Этот показатель достиг отметки в 7 млрд рублей, увеличившись за год на 20%. Розничный блок филиала отметил приток клиентов: их число возросло на 5% и сейчас составляет порядка 130 тыс. человек.

Отдельным вниманием среди клиентов банка пользуется уникальное приложение Alfa Sence. Фактически это приложение, которое чувствует своего «хозяина», - мобильный банкинг, только индивидуальный, полностью подстроившийся под нужды, повседневные операции и даже любимый цвет пользователя. Уникальная разработка не оставляет равнодушных и уже пользуется популярностью.

В текущем году Альфа-Банк получил целый ряд престижных премий и наград. Так, Альфа-Банк возглавил рейтинг Forbes «Лучшие частные банки и управляющие благосостоянием». В августе банк победил сразу в четырех номинациях на ежегодном конкурсе среди банков - участников международной платежной системы Visa Global Service Quality Awards, а еще раньше – стал победителем в трех номинациях Третьей Ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли «Банковская сфера», организованной журналом «Банковское обозрение».

Кстати, сбалансированная рисковая политика как в работе с юридическими, так и с физическими лицами позволяет банку не только прирастать количественно и качественно, но и расширять филиальную сеть. Так, в этом году Альфа-Банк открыл еще одно отделение в Уссурийске.

- Стратегия избирательного роста и максимального увеличения доли безрискового дохода доказала свою эффективность в текущих непростых условиях. Мы выполняем все показатели и удовлетворены результатами. Наша задача – быть банком первого выбора для наших клиентов, - подчеркнул Андрей Олейник.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.