Правительство утвердило размеры пособия по безработице на 2012 год

Правительство РФ своим постановлением № 888 от 3 ноября 2011 года устанавливает размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2012 год.

Текст документа представлен на сайте ведомства.

Согласно документу, в 2012 году минимальная величина пособия по безработице составит 850 рублей, а максимальная величина – 4 900 рублей.