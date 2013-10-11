Сбербанк запустил программу рефинансирования внешних кредитов

Сбербанк запустил программу кредитования «Потребительский кредит на рефинансирование внешних кредитов».

Новый продукт позволяет одновременно погасить задолженность по пяти кредитам, полученным в других банках.

Сбербанк предоставляет кредит на сумму до 1 000 000 рублей сроком до пяти лет с процентной ставкой от 17% годовых без поручительства третьих лиц. Программа рассчитана на заемщиков с положительной историей платежей, которые на момент обращения в Сбербанк своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по кредиту в другом банке.

«Мы рассчитываем, что программа рефинансирования кредитов других банков будет интересна нашим заемщикам. В первую очередь она позволит клиентам уменьшить сумму ежемесячных выплат по их действующим кредитам. Дополнительным преимуществом программы является возможность получить денежные средства сверх суммы рефинансируемых кредитов», – отметила директор управления розничного кредитования Сбербанка Наталья Алымова.

ZRPRESS.RU, Владивосток.