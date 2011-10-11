Камчатская таможня пополнила федеральный бюджет на 1 млрд рублей

За 9 месяцев 2011 года в зоне ответственности Камчатской таможни экспортно-импортные операции осуществлялись 323 участниками внешнеэкономической деятельности. Оформлено 2725 деклараций на товары по всем таможенным режимам.

На сегодняшний день декларирование товаров в электронном виде через Интернет осуществляется всеми таможенными постами, подчиненными Камчатской таможне. Число электронных деклараций от общего количества деклараций на товары составило 76,48%.

Оформлено 30 воздушных судов, 258 морских судов, 8241 физические лицо, пересекавших Таможенную границу Таможенного союза в зоне деятельности Камчатской таможни за истекший период 2011 года.

Внешнеэкономическая деятельность в регионе ответственности Камчатской таможни осуществлялась с 44 странами Дальнего и Ближнего Зарубежья. Крупнейшими странами-контрагентами во внешнеторговом обороте за январь-сентябрь 2011 года являлись: Республика Корея – $113 312,6 тыс. (42% стоимости товарооборота); Китайская Народная Республика – $55 846,3 тыс. (21% стоимости товарооборота), Япония – $92 050,9 тыс. (34%).

За 9 месяцев Камчатской таможней перечислено в федеральный бюджет 998,4 млн рублей.

Отделом таможенной инспекции проведено 29 таможенных проверок, по результатам которых возбуждено 22 дела об административных правонарушениях, наложено штрафных санкций на сумму 248 тысяч рублей, взыскано 569 тысяч рублей по штрафным санкциям.

По линии правоохранительной деятельности было возбуждено 153 дела об административных правонарушениях, при рассмотрении которых наложено штрафных санкций на сумму около 10 млн рублей. Взыскано штрафов около 2 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 188 – контрабанда.