Сбербанк запустил портал по повышению финансовой грамотности

К началу нового учебного года Сбербанк запустил интернет-портал «Финансы просто». Новый портал носит информационно-образовательный характер и нацелен на повышение финансовой грамотности. Интерфейс сайта интуитивно понятен и включает в себя обучающие интерактивные материалы и сервисы, ориентированные на различные аудитории.

Портал «Финансы просто» рассказывает о финансах доступным языком. Для этого разработаны восемь обучающих курсов: что нужно знать о деньгах; как оплачивать услуги и переводить деньги; как приумножить деньги, когда денег недостаточно; как застраховать то, что тебе дорого; как начать взрослую финансовую жизнь; что нужно знать о пенсионных накоплениях; как начать свой бизнес.

Пользователи смогут получить подробную информацию о финансовых продуктах и услугах, пройти тесты на закрепление пройденного материала, повысить свой статус на портале и получить призы, а по итогам изучения всех курсов – сдать экзамен в режиме онлайн.

В дальнейшем на портал будут добавлены новые курсы, видео, инфографики, он также пополнится играми на финансовую тематику. Появится возможность задать вопросы экспертам в финансовой сфере. Главным редактором портала стал профессионал в области финансов, редактор отдела экономики журнала «Деньги» Максим КВАША.

«Повышение уровня финансовой грамотности населения - одно из важнейших условий построения и развития экономики государства в целом. Ведь знание основ «личной экономики» позволяет людям не только избежать целого ряда финансовых рисков и ошибок, но и дает возможность эффективно распоряжаться своими финансами, раскрывая новые инструменты для приумножения капитала», – отметил заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» Александр ТОРБАХОВ.

ZRPRESS.RU, Владивосток.