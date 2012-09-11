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Доллар к концу года может подняться в цене
Доллар к концу года может подняться в цене до 33-34 рублей, то есть подорожать примерно на полтора рубля. Такое вполне возможно, если события в мировой экономике будут развиваться по негативному сценарию, объясняют аналитики.
Вряд ли нам стоит ждать и замедления роста цен, полагают они. Впрочем, и ставки по банковским вкладам, как раз за счет таких ожиданий, будут тоже стремиться вверх. И не исключено, что есть шанс благодаря этому обыграть инфляцию. А еще это можно сделать, успев взять кредит в банке. Такие рекомендации на новый сезон дали эксперты «РГ».
И отметили, что, в общем-то, ждать какого-либо перелома на финансовом рынке в ближайшие месяцы не стоит. Будут продолжены те же тенденции, которые наметились еще летом. Они, напомним, выдались довольно неспокойными.
Дремавшая в начале года инфляция стала разгоняться из-за природных катаклизмов. За три летних месяца рост цен составил 2,2 процента, и это почти половина всей накопленной с начала года инфляции. Доллар хотя с начала лета и просел на 70 копеек, но на протяжении всех трех месяцев он то взлетал вверх, то также стремительно шел вниз. А на последней неделе лета вновь стал отвоевывать утерянные позиции.
Это, правда, еще не показатель какой-то четко выраженной тенденции. И связано с тем, что спрос на американскую валюту повысился из-за окончания периода уплаты налогов российскими компаниями. К тому же у них настало время выплаты очередной порции внешних долгов и дивидендов иностранным держателям своих акций.
Дальнейшее поведение рубля будет определяться положением дел в мировой экономике, объясняет ведущий эксперт агентства «Финмаркет» Андрей ЛУСНИКОВ. Если будет реализовываться негативный сценарий, к концу года отечественная валюта может потерять к доллару примерно 1,5 рубля.
Правда, рубль может и укрепиться, полагают другие эксперты. Если Федеральная резервная система США объявит о дополнительных мерах стимулирования экономики, то есть фактически снова выплеснет на рынок недорогие деньги, доллар, вероятно, будет ослабляться по отношению к другим валютам, не исключает финансовый аналитик Анна БОГДЮКЕВИЧ. В этом случае нефтяные цены способны показать рост. И рубль, вероятно, ждет умеренное укрепление.
Осенью продолжится рост цен на продукты питания, предсказывает Лусников. Если вдобавок вырастет в цене и топливо, инфляция может ускориться и до 10%, не исключает вице-президент Ассоциации региональных банков Олег ИВАНОВ.
Будут дорожать импортные товары. Но в то же время еще не успеют подняться проценты по кредитам, предполагает Иванов. Поэтому самое время взять кредит в банке на 2-3 года, чтобы приобрести вещь длительного пользования и расплачиваться с банками дешевеющими рублями. Рыночная банковская ставка сегодня составляет примерно 13-14% годовых. Но перед получением ссуды заемщик должен ознакомиться со структурой платежей и прикинуть, насколько он уверен в своей работе и зарплате на этот срок, предупреждает Иванов.
Спасти сбережения от инфляции отчасти помогут банковские вклады. Сейчас неплохие ставки: по рублевым вкладам - 10-12% годовых, по евро и долларам - 6-7%.
Прошлогодние рублевые вклады принесли владельцам доход. Можно было положить деньги в банк под 12%, а инфляция в этом году не превысила 5%. Сейчас на фоне инфляционных ожиданий ставки по вкладам будут расти, считает Иванов. Значительную часть накоплений целесообразно разместить в рублях. Но половину или треть можно на год или два положить в евро. «Несмотря на кризис еврозоны, потенциал ослабления евро к доллару уже исчерпан. Евро вскоре может начать расти», - полагает Иванов.
«Золотой Рог».
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