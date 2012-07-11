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Российский бюджет получит секвестр от Медведева

11 Июля 2012, 00:51 | Дальний Восток

Правительство представило основные параметры бюджета на ближайшие три года. Минфин предлагает колоссальное сокращение расходов, чтобы сбалансировать бюджет к 2015 году. Основные направления бюджетной политики до 2015 года - документ, который определит приоритеты нового правительства Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Доходы бюджета в 2013 году составят 12,4 трлн рублей, в 2014 году - 13,6 трлн, в 2015 году - 15,2 трлн. Минфин впервые рассчитал их, исходя не из прогноза цены на нефть на ближайшие три года, а из ее средней цены за последние несколько лет. Новое бюджетное правило предусматривает, что в 2013 году для расчета доходов берется цена за последние пять лет, а затем каждый год расчетный период увеличивается еще на год. Если фактическая цена на нефть оказывается выше заложенной в бюджет, дополнительные доходы направляются в резервные фонды.

Минфин предлагает рассчитывать доходы федерального бюджета в 2013 году, исходя из цены $83 за баррель, в 2014 году - $88 за баррель, в 2015 году - $89 за баррель.

Чтобы соблюдать новое жесткое бюджетное правило, нужно следовать объявленным приоритетам - вкладывать в образование, здравоохранение, культуру, ограничивая социальные и оборонные расходы, то есть «пересматривать структуру бюджета», говорят эксперты.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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