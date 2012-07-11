Альфа-Банк готов разрабатывать и внедрять схемы финансирования

По итогам прошлого года рынок факторинга не только вышел на докризисный уровень, но и превысил его. За 2011 год объем оказанных факторинговых услуг в России вырос практически на 40%. Сейчас рынок опять растет, что связано как с оживлением экономики, так и с появлением крупных российских игроков из банковской сферы.

На сегодняшний день рынок факторинга уже нельзя назвать новым для Дальнего Востока, однако он продолжает активно развиваться. Банки и компании-факторы стараются разрабатывать новые продукты, которые бы могли привлечь дополнительные сегменты малого и среднего бизнеса.

Альфа-Банк как крупнейший в России частный банк, обладающий уникальными технологиями, без которых невозможно оказание факторинговых услуг, не мог остаться в стороне от столь перспективного и молодого рынка. В непростом 2008 году банк предложил своим клиентам воспользоваться факторингом как новым инструментом устойчивого развития. Надо признать, что энтузиазм клиентов в сочетании с возможностями и ресурсами банка позволили Альфа-Банку за совсем короткий период войти в тройку крупнейших игроков по всем основным показателям.

Досье "ЗР"

Факторинг (англ. factoring) - разновидность торгово-комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента, вид финансовых услуг, оказываемых коммерческими банками, их дочерними фактор-фирмами мелким и средним фирмам (клиентам). Суть услуг состоит в том, что фактор-фирма приобретает у клиентов право на взыскание долгов и частично оплачивает клиентам требования к их должникам, возвращая долги в размере от 70 до 90% до наступления срока их оплаты должником. Остальная часть долга за вычетом процентов возвращается клиентам после погашения должником всего долга. В результате клиент фактор-фирмы получает возможность быстрее возвратить долги, за что он выплачивает фактор-фирме определенный процент. При осуществлении факторинга клиент передает свое право получения долга от должника фактор-фирме.

Сегодня банки и факторинговые компании предлагают своим клиентам различные по стоимости и содержанию продукты на самых разнообразных условиях. И все же на рынке есть два основных вида факторинга: с правом регресса к клиенту и без такового.

«Не все игроки рынка готовы работать с обоими продуктами, - рассказывает начальник управления по работе с клиентами ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка Константин ПОРУБЛЕВ. - Альфа-Банк имеет в своем арсенале оба. Разница между ними в Альфа-Банке очень проста. В случае факторинга с правом регресса, банк осуществляет финансирование поставщика под уступку права денежного требования к покупателю на период отсрочки платежа, и если покупатель не расплачивается по своим обязательствам в срок, банк выставляет денежное требование обратно поставщику. Подобный способ финансирования дешевле и наиболее подходит для поставщиков, которые давно работают со своими покупателями, хорошо их знают и доверяют им. В отличие от регрессного факторинга, безрегрессный факторинг Альфа-Банка подразумевает выкуп дебиторской задолженности поставщика. Дебиторская задолженность списывается с баланса поставщика».

На основе этих продуктов, на которые приходится основная доля портфеля, Альфа-Банк готов разрабатывать и внедрять схемы финансирования, которые наиболее точно и наиболее плотно отвечают потребностям клиентов.

«Мы готовы рассматривать и изучать любой конкретный случай и вместе искать решения для него. Главное условие - желание сократить операционный цикл и наличие отсрочки платежа», - отмечает менеджер.

Стоимость решения, предлагаемого Альфа-Банком, зависит от сложности решаемой задачи. В целом же, стоимость факторинга в Альфа-Банке сопоставима со ставками традиционного кредитования. Если не говорить о некорректности прямого сравнения факторинга и кредита, то финансирование, осуществляемое при оказании комплексной факторинговой услуги, обладает рядом несомненных преимуществ перед стандартным кредитованием. Главные из них - объем выплачиваемого финансирования ограничен лишь объемом продаж клиента, финансирование выплачивается на беззалоговой основе, для подачи заявки необходим минимальный комплект документов, подтверждающих переход права собственности на товар от поставщика к покупателю (обычно это счет-фактура и накладная).

Учитывая эти и другие преимущества факторингого финансирования, а также растущий рынок факторинга, банк возлагает большие надежды на данный продукт и ставит высокие цели - удовлетворить самые широкие потребности наших клиентов.

Рынок Приморского края весьма емок. Учитывая большой потенциал, а также рынок факторинга, растущий впечатляющими темпами, естественная задача игроков, представленных на рынке факторинга в крае, - вывести регион в деcятку лидеров.

Сергей КУЗЬМИН, "Золотой Рог".