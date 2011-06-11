Объявлены лауреаты премии "Финансовая элита России-2011"

8 июня организаторы премии "Финансовая элита России-2011" объявили ее лауреатов. Как говорится в официальном пресс-релизе, премии получили несколько десятков компаний и финансовых организаций.

Так, в группе "Банки" премии достались "ВТБ 24" ("компания года"), Промсвязьбанку ("надежность") и "Международному финансовому клубу" ("динамика развития"). В группе "Страховые компании" жюри отметило "Ингосстрах", "Стерх", МАКС, "АльфаСтрахование", "АльфаСтрахование-Жизнь" и "КИТ Финанс Страхование".

Среди инвестиционных компаний гран-при получил "Брокеркредитсервис", а среди негосударственных пенсионных фондов - НПФ "Благосостояние". Лизинговой компанией года была признана "Сбербанк Лизинг".

Из деловых СМИ "Финансовая элита России-2011" отметила Russia Today ("деловой телеканал"), портал "Личные деньги" ("интернет-портал о личных финансах") и "ФК-Новости" ("информационное агентство").

Церемония награждения победителей состоялась в культурном центре дипломатического корпуса МИД России.

Премия "Финансовая элита России" вручается уже в седьмой раз. Экспертный совет премии, выбирая лауреатов, ориентируется на рейтинги ведущих агентств, а также оценки экономистов, финансистов и профильных СМИ, пишет Lenta.ru.