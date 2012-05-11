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Сближение интересов происходит постоянно

11 Мая 2012, 01:39 | Дальний Восток

В прошлом году количество VIP-клиентов в Азиатско-Тихоокеанском Банке (АТБ) увеличилось в 3,5 раза. Столь стремительный рост – свидетельство того, что банку удалось точно определиться с перспективами развития этой ниши, а условия обслуживания филигранно легли на спрос, который уже сформировался в регионах присутствия АТБ.

О перспективах развития бизнеса в сегменте VIP-обслуживания «ДК» разговаривал с заместителем председателя правления АТБ Александром НЕПОМНЯЩИМ.

– Александр Владимирович, как банк определяет для себя категорию VIP-клиентов? Кто эти люди, насколько широк их круг?

– Наш банк уже более 20 лет активно работает на финансовых рынках, за это время мы выстроили крепкие деловые отношения на всех уровнях бизнеса. И круг клиентов, которых и по объемам операций, проводимым ими через наш банк, и по суммам вкладов, можно отнести к категории VIP, год от года расширялся. Мы завоевывали доверие, клиенты демонстрировали свою лояльность – процесс сближения интересов происходил постоянно. В 2010 году мы приняли решение выделить обслуживание этой категории клиентов в самостоятельное направление. Стало очевидным, что в России класс людей с доходами выше средних достаточно активно растет. Если раньше были два полюса – очень богатые и все остальные, то сейчас все больше появляется людей с высоким доходом, тех, кто последовательно заботится о приращении собственного капитала. Мы осознали, что, во-первых, нам есть что им предложить, а во-вторых, банк тоже ведь может способствовать расширению этого круга граждан, помогая им выстраивать личные финансовые стратегии, используя инструменты, которые наши специалисты хорошо освоили, предоставляя индивидуальные тарифы и ставки и т. д.

Кто эти люди? В нашем банке существует многоуровневая система отнесения к категории VIP-клиента по сумме размещения, по должности, которую он занимает в крупных предприятиях, по величине дохода, ликвидности капитала. С учетом российской и дальневосточной специфики мы включаем в этот круг людей, чья зарплата превышает 75 тысяч рублей. Это колоссальная ниша в нашем регионе, которая пока что практически не занята и которая позволяет нам стремительно наращивать бизнес в этом направлении. Те банки, которые сегодня работают с VIPами, ориентированы, главным образом, на очень состоятельных людей. Они же сегодня, как правило, обслуживаются в крупных федеральных или зарубежных банках, и речь здесь идет уже об услугах и технологиях трастового управления капиталом и имуществом, брокерском обслуживании на международных финансовых рынках и т. д. Мы к обслуживанию этой категории пока не приступили. Но у нас есть, у кого учится, в числе партнеров наших акционеров – М2М ПРАЙВЕТ БАНК, который специализируется именно в этой нише.

– О каких преференциях для VIP-клиентов идет речь?

– Первое и главное – это индивидуальный подход, когда сотрудник банка становится персональным менеджером, обязанности которого – подобрать клиенту наиболее подходящие его интересам продукты, оперативно отслеживать все обстоятельства «работы» денег клиента в нашем банке, по сути – это личные банкиры клиента и членов его семьи. Это особенно актуально, учитывая финансовую и политическую напряженность в мире. Все больше людей находится в постоянном поиске новых надежных и доходных инструментов. У нас разработана линейка продуктов специально для VIP-клиентов: VIP Platinum – для тех, кто желает управлять своими остатками на счетах, VIP Gold – кому важен максимальный доход, VIP Classic – для рантье.

Для этой категории клиентов в банке определены ставки по вкладам выше рынка. С одной стороны, это, казалось бы, более дорогие для банка деньги, но с другой – мы получаем гораздо большую эффективность, размещая среди этого круга клиентов кредиты. Даже такой факт – просрочка в этом сегменте практически отсутствует. Складывается настоящее партнерство, выгодное обеим сторонам, причем на долгосрочной основе. Имеет значение и психологический момент. Получая индивидуальное обслуживание, человек ощущает свою значимость для банка. Это часть стратегии удержания старых клиентов и конкурентной борьбы за новых.

– Помимо персональных менеджеров, которые проходят особое обучение, создаются ли в банке специальные офисы?

– Сейчас во всех центральных отделениях наших филиалов открыты VIP-комнаты, где обслуживание происходит в комфортной приватной обстановке. Почему мы пошли по этому пути? Исторически в центральных отделениях обслуживаются самые крупные клиенты, зачастую VIP-клиенты – это как раз руководители больших компаний, им удобно одновременно в одном месте решать в банке и вопросы личных финансов. Следующий этап – будем развивать сеть VIP-отделений во всех регионах присутствия банка.

Лариса ЛАРИНА, «Дальневосточный капитал».

Автор: Лариса Ларина
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