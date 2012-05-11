Премиальные карты Сбербанка: за гранью комфорта

Вот и приближается время долгожданных отпусков, когда хочется забыть о работе, ежедневной суете и уехать в дальние страны, полностью погрузившись в атмосферу исключительного, высочайшего комфорта. Когда в кармане премиальная карта Visa Infinite или Black American Express от Сбербанка, можно быть абсолютно уверенным – никакие непредвиденные обстоятельства не сумеют испортить впечатления об отдыхе.

Ни для кого не секрет, что оплачивать покупки пластиковой картой очень удобно. Особенно, когда находишься за границей. Но не каждый знает, что для преуспевающего человека пластиковая карта может стать еще и весьма надежным помощником в разных жизненных ситуациях. При этом премиальная карта Visa Infinite либо American Express Black от Сбербанка не только откроет для своего состоятельного владельца мир уникальных возможностей и привилегий, но и подчеркнет его особый статус.

– Если человек, посещая, например, дорогой автосалон или пятизвездочный отель, хочет обозначить свое высокое положение в обществе, ему совсем не обязательно называть для этого свою фамилию, должность, да и вообще что-либо объяснять. Достаточно лишь расплатиться премиальной картой Visa Infinite или Black American Express, и все будет сказано без лишних слов, – говорит руководитель VIP-направления Дальневосточного банка Сбербанка России Игорь ОВЧАРИК.

Непревзойденный комфорт

Одно из главных преимуществ премиальных карт Visa или American Express – доступ к персональному обслуживанию – 24 часа в сутки 365 дней в году. Высококлассные консультанты Консьерж-службы всегда готовы принять в работу практически любой запрос клиента и найти для него лучшее решение.

Получить информацию о событиях в мире моды или спорта, экспертные рекомендации по выбору ресторана, медицинского центра или салона красоты, заказать билеты на концерт или футбольный матч, совершить покупку и доставку одежды или подарков, забронировать авиабилет или номер в отеле, запросить трансфер в аэропорт, помощь в организации торжества, поиске персонального тренера, стилиста, визажиста и многое другое : обладая премиальной картой Сбербанка, все это можно поручить персональному ассистенту и на 100% погрузиться в атмосферу беззаботного, первоклассного отдыха и высокого сервиса.

Держатель карты Visa Infinite или Black American Express Сбербанка практически в любом уголке мира может воспользоваться уникальными привилегиями и скидками в бутиках, клубах, отелях, ресторанах партнерских сетей, а также авиакомпаниях.

– Становясь обладателем премиальной карты Сбербанка, клиент обретает очень надежного помощника в любом, даже самом деликатном деле, – отмечает Игорь Овчарик. – К примеру, однажды молодой человек попросил ассистента Консьерж-службы помочь сделать любимой девушке предложение необычным способом – найти попугая и обучить его признанию в любви и предложению руки и сердца. Несмотря на экстравагантность задумки, заказ был выполнен!

Полная безопасность

Для клиентов Сбербанка обладание премиальной картой Visa либо American Express – это, в первую очередь, безопасность. И стоит ли говорить о том, что чем «серьезнее» карта, тем больше сервисов, зачастую просто необходимых во время путешествия, она предоставляет? Так, например, держатель премиальной карты может воспользоваться экстренной помощью (выдача наличных или замена карты), а также медицинской (информация о ближайших клиниках, аптеках) и юридической поддержкой за рубежом. Обладатели таких карт могут пользоваться специальными страховыми программами по защите покупок и продлению гарантий, предоставляемыми страховой компанией International SOS (ISOS)

Программа «Защита покупок» предполагает страхование приобретаемого товара от утери, кражи или случайного повреждения в течение 90 дней с момента покупки, а «Продление гарантии» позволяет удвоить гарантийный срок на товар. Важно, что все страховые программы уже включены в пакет клиентского обслуживания, поэтому во время путешествия, оплачивая покупки картой Visa Platinum или Infinite, клиент может не беспокоиться о посторонних мелочах.

Широкие возможности предоставляются обладателям премиальных карт Сбербанка. Даже название одной из карт говорит само за себя – в переводе с английского infinite – «огромный, безграничный». По мнению экспертов, войти в круг владельцев этих карт непросто, но, безусловно, оно того стоит. Полное страхование жизни, здоровья, имущества, страхование от задержки, отмены рейса, утери багажа и прочих неудобств – все это позволит сохранить только самые приятные впечатления об отдыхе и любом другом путешествии. Важно, что при оплате всей поездки или любой ее части премиальной картой страховка распространяется не только на самого держателя карты, но и всех членов семьи, путешествующих вместе с ним.

ОАО «Сбербанк России», Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 30.08.2010. Реклама.

Глеб АЛЕНИШКО, «Дальневосточный капитал».