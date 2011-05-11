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Вторая волна финансового кризиса придет в августе
К осени нефть резко подешевеет, евро и сырьевые валюты упадут, а доллар вырастет, прогнозирует известный трейдер и инвестор Эрик Найман. Но вторая волна кризиса будет короче и слабее первой, заявил он в интервью «Росбалту». Финансист советует вкладываться в рубли, а следующей весной покупать недвижимость.
- Многие экономисты прогнозируют вторую волну финансового кризиса в ближайшее время. Вы — в их числе?
- Угроза второй волны действительно очень высока. Экономика Китая замедляется. Перегреты экономики Латинской Америки, той же Бразилии. Сохраняются угрозы в еврозоне. США также не могут преодолеть последствия первой волны. Поэтому вторая волна возможна, и довольно скоро.
- О каких конкретных сроках можно говорить?
- Думаю, уже в конце лета, а точнее — в августе, мы ощутим эту вторую волну. Следует ожидать краткосрочного резкого снижения цен на сырьевые товары. Начиная с нефти, но в первую очередь, это коснется металла – той же стали, меди. Это повлечет за собой снижение цен на руду. За этим последует резкое укрепление американского доллара, а значит, ослабление валют развивающихся стран. Я ожидаю укрепления доллара на 10-15%.
- Что тогда будет с евро?
- Когда он достиг пика, — почти 1,50 доллара к 1 евро, — это было связано не с силой евро, а со слабостью доллара. Это было проявлением валютных войн. США прилагают максимум усилий, чтобы ослабить доллар для поддержания своей экономики. Европейцы, напротив, были заинтересованы в сильном евро. Но в таком формате удержаться крайне сложно. Потом появились новости, что Греция может выйти из еврозоны и пойти на реструктуризацию долга (фактически это дефолт), и все вспомнили, что евро не менее слаб, чем доллар.
Возможно, сейчас евро немного подрастет. Но ненадолго. 30 июля США закончат свою программу «количественного смягчения», поток дешевых долларов на рынки уменьшится. И эта ситуация будет играть протии укрепления евро. Думаю, через два-три месяца мы снова увидим плохие данные по еврозоне, и евро опять просядет. Летом мы увидим курс 1,30 доллар за 1 евро, то есть доллар подрастет не менее чем на 10%.
- Как, по-вашему, скажется вторая волна на рубле и экономике РФ?
- Рубль очень чутко реагирует на то, что происходит на рынке нефти. В ходе второй волны нефть может сильно просесть, а значит, и просядет и рубль. Но стратегически эта краткосрочная просадка может быть использована в позитивном ключе. Я бы советовал в этот момент продавать доллары.
Беседовала Анна Стешенко, ИА "Росбалт".
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