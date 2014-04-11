Лизинг от "Сименс Финанс" стал еще дешевле

«Сименс Финанс» предлагает клиентам более выгодные условия для приобретения оборудования, техники и транспорта. Компания снизила ставки для финансирования в иностранной валюте и в рублях для всех проектов вне зависимости от суммы инвестиции и срока договора лизинга.

Снижение цены лизинговой сделки позволило «Сименс Финанс» предложить клиентам разнообразные варианты эффективных финансовых решений. Наиболее привлекательными остаются условия финансирования по линейке экспресс – продуктов, которые предполагают оперативное рассмотрение заявки и упрощенный пакет документов. Например, при покупке в лизинг нового оборудования стоимостью 10 млн рублей на два года с авансом 30%, удорожание с учетом страхования составит всего 6,1% в рублях. При этом «Сименс Финанс» не взимает комиссий и дополнительных сборов за рассмотрение и оформление лизинговой сделки.

«Новые условия позволят клиентам компании воспользоваться всеми преимуществами лизинга с минимальной финансовой нагрузкой, – комментирует Максим Гончарук, первый заместитель генерального директора «Сименс Финанс». – Сегодня мы не только снижаем ставки, но и предоставляем льготные условия финансирования оборудования «Сименс» или с комплектующими «Сименс». Используя ресурсы международного концерна, мы предлагаем доступный и эффективный лизинг для компаний любых отраслей и масштабов».

«Сименс Финанс» во Владивостоке:

ул. Западная, 7

Тел.: (423) 202-25-25

www.siemens.ru/finance

ООО «Сименс Финанс» - лизинговая компания с иностранными инвестициями, один из крупнейших негосударственных лизингодателей России. «Сименс Финанс» приобретает транспорт, технику и оборудование для малого и среднего бизнеса, а также для крупных предприятий страны, предоставляет эффективные финансовые решения для приобретения современного оборудования, произведенного «Сименс» и оборудования с комплектующими «Сименс». За 14 лет компания реализовала более 10 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. Региональная сеть «Сименс Финанс» включает 22 офиса в крупнейших российских городах. По состоянию на 01.01 .2014 портфель компании превысил 23,9 млрд руб., объем нового бизнеса по итогам 2013 года составил 19,9 млрд руб. Более подробная информация доступна на сайте: www.siemens.ru/finance

Доп. справка об SFS

Финансовое подразделение «Сименс» (Siemens Financial Services; SFS) - международный провайдер финансовых услуг в сегменте B2B. Международная сеть финансовых компаний, координируемых Siemens Financial Services GmbH в Мюнхене, объединяет более 2,800 сотрудников по всему миру. SFS поддерживает «Сименс», а также другие организации, сосредоточившись, в частности, на секторах Энергетика, Индустрия и Здравоохранение. Подразделение финансирует инфраструктурные проекты, приобретение оборудования и оборотный капитал, выступает в качестве экспертного управляющего финансовыми рисками в «Сименс». По состоянию на 30 сентября 2013 г. совокупная стоимость активов SFS достигла 18,6 млрд евро. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.com/finance

ZRPRESS.RU, Владивосток.