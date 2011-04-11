Растет объем платежей по таможенным картам банка «Возрождение»

Объем платежей клиентов банка «Возрождение» по картам «Зеленый коридор» в Хабаровском крае в 2010 году вырос до 262 млн руб., рост по сравнению с 2009 годом составил 70%.

– Мы связываем это с увеличением количества операций, проводимых через таможенные посты. И если в 2009 году, когда таможни на Дальнем Востоке только начали оборудоваться терминалами, Хабаровский филиал выпустил только десять банковских карт платежной системы «Зеленый коридор», то уже в 2010 году этот показатель увеличился почти в три раза», – сказал управляющий Хабаровским филиалом банка «Возрождение» Глеб КЛИМЕНКО. – Карты «Зеленый коридор» становятся таким же привычным атрибутом для участников ВЭД, как и обычные платежные карты.

Банк «Возрождение» является уникальным поставщиком услуги по выпуску карт таможенной платежной системы «Зеленый коридор», поскольку одновременно совмещает функции банка–эмитента и расчетного агента ТПС для других банков–эмитентов.