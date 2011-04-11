Якутия, Приморье и Хабаровский край – в лидерах программы софинансирования пенсий

В 2010 году практически в каждом из субъектов Федерации Дальнего Востока число граждан, переведших накопительную часть пенсии из Внешэкономбанка в Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), выросло в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.

Регионами–лидерами по управлению накопительной частью пенсии и участию в программе софинансирования являются Республика Саха (Якутия), Приморский и Хабаровский края. Достаточно хорошие показатели держат Амурская и Сахалинская области. Вместе с тем процентное соотношение дальневосточников, имеющих возможность накопить на пенсию наиболее выгодным способом, и тех, кто реально передал свою накопительную часть НПФ, на Дальнем Востоке примерно 93% к 7%. Подобные цифры демонстрирует и общероссийская статистика.

Ожидается, что в 2013 г. в России появятся первые пенсионеры, которые смогут распоряжаться своей накопительной частью пенсии. Прецедентов по пенсионным выплатам пока еще не было. 122 российских НПФ потенциально входят в круг возможных претендентов на накопительную часть пенсии каждого из дальневосточников. Правда, лишь 17 из них проявили свою активность на Дальнем Востоке, подписав с Главными Управлениями ПФР по субъектам Федерации ДФО трансфер–агентские соглашения, что дает им право самостоятельно принимать заявления от граждан на перевод накопительной части пенсии в собственное управление. С остальными фондами заключить договор можно, но делать это придется самостоятельно, направляя письма в московские головные офисы этих организаций. Переводить свои деньги столь сложным способом люди пока не хотят. И останавливают свой выбор на действующих трансфер–агентстских центрах НПФ.

Лидером по территориальному присутствию на Дальнем Востоке до недавнего времени являлся НПФ «Лукойл–Гарант», его филиалы не добрались лишь до ЕАО, Сахалина и Чукотки. Буквально в 2010 году в линию трансфер–агентов пришел явный финансовый тяжеловес НПФ Сберегательного банка, и, вероятно, этот фонд, пользуясь широкой филиальной и операционной сетью Сбербанка России, вскоре возглавит список НПФ, которые смогли привлечь наибольшее количество накопительных частей пенсии граждан. В некоторых областях и краях Дальнего Востока в 2011 году с НПФ Сбербанка заключены трансфер–агентские соглашения в первую очередь, тогда как с другими фондами документы еще находятся на подписании.

В качестве трансфер–агентов постепенно заявляют о себе и пенсионные фонды других коммерческих банков: НПФ Дальневосточного банка, НПФ Банка Москвы, НПФ Росбанка, НПФ Райффайзенбанка, НПФ Связьбанка, НПФ СолидБанка. В 2010 году закрыл свой филиал на Сахалине лишь НПФ «Нефтегарант», но фонд продолжает поддерживать отношения со всеми застрахованными лицами и обязательств с себя не снимает. Уход НПФ объясняют сложной обстановкой с убеждением граждан о переходе в НПФ в принципе – ходить и обивать пороги организаций по принципу сетевого маркетинга, процедура не из приятных.

Негосударственные пенсионные фонды компаний–монополистов держатся особняком – НПФ «Благосостояние» (РЖД), НПФ «Электроэнергетики» (РАО ЕЭС). Фонды имеют качественный портфель и занимают на общероссийском рынке лидирующие позиции по привлечению клиентской базы. На Дальнем Востоке указанные НПФ представлены в Амурской области и Приморском и Хабаровском краях.

Собственно региональные негосударственные пенсионные фонды имеют гораздо больший опыт работы на местных рынках, поскольку свою деятельность начали не менее 16 лет назад. Это НПФ «Порт–Гарант» (Владивосток, учредитель Владивостокский морской торговый порт), НПФ «Эрэл» (Якутия), НПФ «Алмазная Осень» (ОАО «АЛРОСА») и НПФ «Дальмагистраль» (Хабаровский край, учредитель «ДВЖД»). Фонды давно обрели своих клиентов, небольшую, но стабильную доходность.

Итоги 2010 года НПФ подведут не ранее апреля нынешнего года. Но уже сегодня можно сказать, что фонды сохранили среднюю доходность на уровне 2009 года. Самыми прибыльными инструментами НПФ оказались облигации предприятий и организаций, на втором месте – депозиты банков, акции, завершают список облигации субъектов РФ. Наиболее актуальные данные о доходности инвестирования пенсионных накоплений в 2010 году имеет лишь Внешэкономбанк: 7,62% – по расширенному инвестиционному портфелю; 8,17% – инвестиции в государственные ценные бумаги. Таким образом, доходность вложений ВЭБа оказалась ниже инфляции, которая в прошлом году достигла уровня в 8,8%.

Если вспомнить о показателях прошлых лет, то наибольшие проценты среди дальневосточных коллег по бизнесу по итогам 2009 года смог показать «Порт–Гарант» – 11,09% годовых, которые, кстати говоря, коррелируют с показателями крупнейших федеральных НПФ. Такой процент признается экспертами на сегодняшний момент наиболее оправданным.

НПФ «Алмазная осень» – крупнейший из дальневосточных фондов. 29 тыс. человек являются участниками обязательного пенсионного страхования в рамках фонда, 15 тыс. уже получают пенсию по программе добровольного страхования. Пенсионный резерв фонда более 6 млрд руб. (по данным www.npf.investfunds.ru на 30.10.2010). Однако собственную доходность фонд за последние годы не афиширует, как и некоторые другие фонды.

Определенным стимулом для передачи пенсионных накоплений в НПФ должна была стать программа государственного софинансирования пенсий, знакомая более широкому кругу публики как «тысяча на тысячу». 4,2 млн россиян (3% граждан России) уже присоединились к ней. Но дальневосточники присоединяться к ней пока не торопятся, хотя в 2010 году количество заявлений о переходе в НПФ в регионе увеличилось примерно в 2 раза и достигло 140 тыс., более 50% из которых принадлежат гражданам от 30 до 50 лет, 60% из них – женщины.

В то же время количество заявлений растет, но только лишь 30% от пожелавших вступить в программу, реально перечислили деньги. Между тем именно с участием в этой программе связываются возможности существенно повысить будущую пенсию. По подсчетам экспертов, мужчины (ср. з/п 35 тыс. руб.) и женщины (ср. з/п 25 тыс. руб.), передавшие накопительную часть пенсии в НПФ в 2009 году (под условные 12% годовых) и участвующие в программе софинансирования, через 20–25 лет могут получить прибавку к социальной пенсии от государства ориентировочно по 29410 руб. и 13517 руб. соответственно. Существенная разница заложена в заработной плате и в том, что женщины на 5 лет раньше уходят на пенсию.

Данные актуарных расчетов ПФР на 30 декабря 2010 года представляют близкие по значениям цифры, касающиеся планируемой социальной трудовой пенсии по старости, которая вырастет с 7908 руб. в 2010 году до 21726 руб. в 2030 году (что в ценах 2010 года равно 10778 руб.). Именно поэтому в ближайшие годы негосударственные пенсионные фонды окажутся на передних рубежах борьбы с инфляционной составляющей, стараясь перекрыть ее собственной доходностью. Убедить клиента, не раскрывая реальные показатели своей деятельности, будет крайне трудно.