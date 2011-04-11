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ФИНАМ пришел в Благовещенск
Крупнейший российский инвестиционный холдинг «ФИНАМ» открыл свой офис в Благовещенске, это уже четвертый дальневосточный город, после Владивостока, Хабаровска и Якутска, где есть представительство инвестиционной компании. Всего же «ФИНАМ» имеет представительства в 110 городах России, клиентская база компании превышает сто тысяч человек. На амурском рынке «ФИНАМ» – пока компания–первопроходец. Услуги по продаже акций предоставляют некоторые банки, но для них они не являются приоритетными.
– Банки нам не конкуренты, – отмечает генеральный директор Управляющей компании «ФИНАМ Менеджмент» Андрей ШУЛЬГА. – «ФИНАМ» является лидером по обороту ценных бумаг на российском рынке. Мы постоянно работаем над повышением клиентского сервиса – совершенствуем скорость открытия счетов, трансляции котировок, доступ к площадкам. Мы предоставляем уникальные возможности получения информации о состоянии рынков, о положении той или иной компании–эмитента, возможности торговать ценными бумагами через Интернет с использованием современных технологий и совершенных торговых систем. Наши инвесторы могут работать с нами из любой точки мира. Помимо сделок на российских площадках компания предлагает выход к американским площадкам, Лондонской и Франкфуртской биржам. Шанхай и Гонконг, если они вызывают у дальневосточных инвесторов интерес – тоже в принципе возможны.
Один из плюсов прихода инвестиционного холдинга в Благовещенск – повышение финансовой грамотности населения. Кроме курсов приезжих лекторов планируются совместные обучающие программы с амурскими вузами. Что касается плюсов для экономики области, холдинг готов работать и с предприятиями, правда, его руководство не было готово уточнить, с какими именно, пообещав лучше изучить этот рынок. Но в любом случае рост доходов населения от игры на фондовых рынках будет позитивен для экономики региона. Офис начал работу четыре месяца назад и еще на стадии подготовительного этапа открыл около сотни брокерских счетов.
– Много желающих научиться торговать на фондовом рынке и зарабатывать, – говорит директор благовещенского представительства ФИНАМ Денис ПИНИГИН. – В основном к нам обращаются физические лица, но уже поступали предложения от юридических лиц. Даже граждане Китая проявляют интерес.
Холдинг намерен продвигать на амурском рынке и другие услуги – не исключено, что через некоторое время в Благовещенске появится ФИНАМ–банк. Еще одно направление холдинга – негосударственный пенсионный фонд и работа на пенсионном рынке.
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