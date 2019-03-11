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Один из крупнейших банков Дальнего Востока будет ликвидирован
Но признаков банкротства у него не выявлено
Арбитражный суд Камчатского края принял к производству исковое заявление Центробанка РФ о ликвидации Камчаткомагропромбанка (Петропавловск-Камчатский), работавшего в Приморском крае. Банк является участником системы страхования вкладов.
В январе этого года у Камчаткомагропромбанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России. В кредитной организации назначена временная администрация.
В соответствии с законодательством банк после отзыва лицензии должен быть либо признан банкротом, либо ликвидирован.
По данным ЦБ на 18 апреля 2018 года, Камчаткомагропромбанк принадлежал нескольким физическим лицам, в том числе Роману ШВЕЦУ (15,375%), Ольге ХАРЛАМОВОЙ (12,802%), Леониду ДЬЯЧЕНКО (9,986%), Сергею МУСАТОВУ (9,559%), Маргарите РЯБОВОЙ (9,5%), Андрею АЛЕКСЕЕВУ (9,5%), Олегу КОНДРАШОВУ (9,396%). 1,182% находилось у рыбопромышленного АО «Акрос».
«По заключению временной администрации, признаков несостоятельности (банкротства) у ПАО «Камчаткомагропромбанк» не выявлено. Стоимость активов кредитной организации достаточна для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей, в связи с чем Банком России подано заявление о ликвидации ПАО «Камчаткомагропромбанк», - сообщили в суде.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото с сайта banki-bankroty.ru
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