Один из крупнейших банков Дальнего Востока будет ликвидирован

Но признаков банкротства у него не выявлено

Арбитражный суд Камчатского края принял к производству исковое заявление Центробанка РФ о ликвидации Камчаткомагропромбанка (Петропавловск-Камчатский), работавшего в Приморском крае. Банк является участником системы страхования вкладов.

В январе этого года у Камчаткомагропромбанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России. В кредитной организации назначена временная администрация.

В соответствии с законодательством банк после отзыва лицензии должен быть либо признан банкротом, либо ликвидирован.

По данным ЦБ на 18 апреля 2018 года, Камчаткомагропромбанк принадлежал нескольким физическим лицам, в том числе Роману ШВЕЦУ (15,375%), Ольге ХАРЛАМОВОЙ (12,802%), Леониду ДЬЯЧЕНКО (9,986%), Сергею МУСАТОВУ (9,559%), Маргарите РЯБОВОЙ (9,5%), Андрею АЛЕКСЕЕВУ (9,5%), Олегу КОНДРАШОВУ (9,396%). 1,182% находилось у рыбопромышленного АО «Акрос».

«По заключению временной администрации, признаков несостоятельности (банкротства) у ПАО «Камчаткомагропромбанк» не выявлено. Стоимость активов кредитной организации достаточна для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей, в связи с чем Банком России подано заявление о ликвидации ПАО «Камчаткомагропромбанк», - сообщили в суде.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото с сайта banki-bankroty.ru