Международное рейтинговое агентство Moody`s покидает Россию

Международные рейтинговые агентства не приемлют новых российских правил игры. Последним из "большой тройки" агентств отреагировало Moody`s, но сделало это максимально жестко. Рейтинги российских эмитентов по национальной шкале будут отозваны, а российский внутренний бизнес — закрыт, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

О своем решении покинуть внутренний российский рынок и сконцентрироваться исключительно на присвоении внешних рейтингов российским эмитентам, не подчиняясь российскому законодательству, в статусе филиала, а не "дочки" зарубежной компании международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service сообщило в своем пресс-релизе.

Вероятнее всего на решения повлияли и негативные отзывы российских депутатов различных уровней власти, которых не устраивали негативные прогнозы иностранных рейтинговых агентств на фоне обнадеживающего позитива, льющегося из уст чиновников. Так в середине февраля агентство ухудшило прогноз по российской экономике. Если ранее оно говорило о падении ВВП РФ в 2016 году на 0,5-1,5 процента, то теперь ожидается сокращение на 2,5 процента.

Рейтинги, присвоенные по национальной шкале (порядка 150-ти), будут отозваны в течение 2016 года. Бизнес агентства "Мудис Интерфакс", в котором 49% капитала принадлежит группе "Интерфакс", а 51% — Moody`s, после отзыва рейтингов будет закрыт. "Это решение принято в свете законодательных изменений, а также других потенциальных ограничений в отношении бизнеса по присвоению рейтингов по национальной шкале в России», — сообщается в официальном пресс-релизе агентства. Таким образом, Moody`s стало первым из "большой тройки" агентств, сделавшим свой выбор в пользу международного права.

Ранее о подобных планах сообщало Fitch: агентство, вероятно, не станет создавать дочернее предприятие в России, оставшись здесь в качестве филиала, но окончательное решение не было озвучено. Колеблется и Standard & Poor`s. 26 января в отставку ушел руководитель российского подразделения S&P Сергей Назаров. Управление взяла на себя тройка действующих менеджеров, но в силу их статуса эксперты трактовали этот шаг как возможное понижение статуса российского офиса S&P.

Напомним, закон о рейтинговых агентствах вступает в силу в 2017 году. Он требует от всех международных агентств создать дочерние компании в России, если они хотят выставлять рейтинги по национальной шкале — те, которые используются внутри страны, например, при размещении госсредств или при кредитовании в ЦБ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.