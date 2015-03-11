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"Восточный экспресс" разворачивается на восток
«Восточный экспресс банк» (КБ «Восточный») в рамках новой стратегии для прохождения кризисного периода в банковской сфере сфокусируется на работе на востоке страны - прежде всего это Дальний Восток и Восточная Сибирь, сообщил Алексей КОРОВИН, назначенный председателем правления банка 20 января 2015 года.
Основным конкурентным преимуществом банка новый предправления называет наличие широкой сети, позволяющее занимать серьезные рыночные позиции на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, а также в Северо-Западном округе. По каждому из этих регионов банк входит в топ-3 банков с точки зрения узнаваемости бренда.
Сеть «Восточного экспресса» насчитывает более 900 точек присутствия. Клиентская база - около 1,8 млн тыс. активных клиентов.
По словам Алексея Коровина, деятельность руководства «Восточного экспресса» ориентирована сейчас на выполнение трех главных задач: это рационализация расходов, развитие корпоративной культуры и подготовка стратегии на 2015-2018 годы с учетом ситуации в экономике.
Рационализация будет заключаться в фокусировании на тех территориях, где бизнес показывает наибольшую прибыльность, рыночные позиции наиболее устойчивы, а клиенты лояльны банку. В то же время на европейской территории России банк будет менее активен.
Вся сеть «Восточного экспресса» будет подчинена четырем территориальным управлениям вместо восьми сейчас. Такое изменение призвано помочь оптимизировать затраты и повысить эффективность управления.
По поводу развития корпоративной культуры Алексей Коровин сказал: «По данным западных исследований, человеческие ресурсы сегодня во всем мире выходят на первое место по значимости, оттесняя даже такие устоявшиеся активы, как земля, капитал, промышленность, природные ископаемые. В условиях кризиса мы будем в первую очередь делать работу сотрудников амбициозной и интересной, и тогда нам удастся добиться решения любых бизнес-задач».
Что касается проекта по подготовке новой стратегии банка, то он был запущен в феврале этого года. «Прежде всего, исходим из того, что мы - банк кредитующий. Поэтому основные продукты «Восточного» - это кредиты наличными и кредитные карты. Сегодня мы достаточно активно кредитуем во всех регионах присутствия банка, критерии к заемщикам ужесточились. Но это общая ситуация по рынку. При этом исходим из того, что ключевая потребность клиентов сейчас - снижение долговой нагрузки. Вторая история, которая ляжет в основу нашей стратегии, - это наша универсализация. Мы были монолайнером. Но времена меняются, поэтому мы думаем о том, какие комиссионные, депозитные, карточные продукты могут быть востребованы клиентами», - комментирует новую стратегию Алексей Коровин.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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