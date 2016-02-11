Дальневосточный Сбербанк подвел итоги работы розничного направления за 2015 год

Несмотря на то, что эксперты предрекали падение спроса на потребительские и ипотечные кредиты, руководство Дальневосточного Сбербанка отмечает повышение спроса на данные продукты

Так, за прошедший год банком было предоставлено 12,9 тысяч жилищных кредитов на сумму 22,8 млрд рублей. Портфель ипотечных кредитов в 2015 году вырос на 10,2 % и составил 85,2 млрд рублей. Такие показатели банку удалось обеспечить за счет разнообразия предложений по ипотеке и широкого выбора партнерских программ с застройщиками.

В рамках популярной среди клиентов программы «Ипотека с государственной поддержкой», запущенной в марте 2015 года, Сбербанк выдал жителям Дальнего Востока 2,3 тыс. кредитов на 4,3 млрд рублей.

Успешно развивается и направление кредитных карт. В 2015 году количество кредитных карт, выпущенных Дальневосточным Сбербанком, увеличилось почти на 70 тыс., и на начало 2016 года составило 555,3 тыс. штук.

Клиенты Сбербанка по достоинству оценили возможность пользоваться современными и надежными средствами оплаты товаров и услуг.

Помимо повышения интереса клиентов к кредитным предложениям банка, в 2015 году также увеличился объем привлеченных средств физических лиц. Прирост срочных вкладов жителей Дальнего Востока в прошлом году составил более 62 млрд рублей.

«На 2016-ый год мы ставим перед собой цели по увеличению объема выдачи ипотеки и доли Сбербанка на этом рынке. Наш уровень сервисов и технологий позволяет нам сделать это в текущих экономических условиях», - подчеркнул Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.