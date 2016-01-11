Сбербанк снизил ставки по продуктам экспресс-линейки

Сниженные ставки доступны по продуктам экспресс-линейки для индивидуальных предпринимателей и предприятий с годовой выручкой до 60 млн рублей.

Таким образом, стал доступнее продукт «Экспресс-Ипотека» – ставки снизились на 0,5 п.п. и теперь составляют 16,5–17,0%. По продукту «Кредит «Доверие»» ставки снижены на 0,5–2,0 п.п. и составляют от 19,0%.

«Кредит «Доверие»» – кредит на развитие бизнеса сроком до 36 месяцев. Предоставление залога не обязательно. При обеспечении кредита гарантией АО «Корпорация МСП» максимальная сумма до 3 млн рублей.

«Экспресс-Ипотека» – кредит на приобретение коммерческой и жилой недвижимости под залог приобретаемого объекта. Максимальный срок кредита 120 месяцев. Максимальная сумма – 7 млн рублей.